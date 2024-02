No Amazonas, mais de 20 quilos de maconha avaliados em R$ 180 mil são incinerados

Maraã (AM) – Cerca de 22 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em R$ 180 mil, foram incinerados pela Polícia Civil do do Amazonas (PC-AM), por meio da 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maraã (a 634 quilômetros de Manaus). O material foi apreendido em uma embarcação no Porto do município, e seria oriundo de Japurá, no interior do Amazonas.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), do Ministério Público do Amazonas (MPAM), da Vigilância Sanitária e do Fórum de Maraã.

De acordo com o delegado Rodrigo Beraldo, da 60ª DIP, as drogas foram apreendidas no dia 17, após recebimento de denúncia anônima informando que os entorpecentes estariam sendo transportados em uma embarcação.

“O material estava dentro de uma mala na embarcação, e está avaliado em aproximadamente 180 mil reais. Para fortalecer o combate ao narcotráfico, de pronto adiantamos a incineração das drogas”, disse.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mais uma tonelada de maconha é apreendida e incinerada em Tabatinga

Polícia Federal incinera 1,6 tonelada de drogas apreendidas em operações no Amazonas

Em Pauini, Polícia Civil incinera drogas apreendidas em operações