Fátima Bernardes deixa a Globo após 37 anos

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, 61 anos, deixou a Globo após 37 anos a emissora carioca confirmou o desligamento de Fátima por meio de um comunicado o contrato da jornalista venceu no fim do ano passado e não foi renovado.

Desde 1987 a apresentadora não saia do ar na grade da emissora, ela iniciou sua carreira como repórter e ficou nacionalmente conhecida a partir de 1989 como apresentadora do Jornal da Globo. Passou também pelo Fantástico, Jornal Hoje e Jornal Nacional, onde ficou de 1998 a 2011 mudou do jornalismo para o entretenimento de 2012 até 2022 quando deixou o projeto para ser apresentadora do The Voice Brasil e logo depois um programa novo no GNT “Assim como a Gente”. Atualmente Fátima irá trabalhar por obra certa, ou seja, só terá contrato com a Globo enquanto durar determinado programa. E não há nenhum projeto previsto para ela nos próximos meses.

Tudo indica que a apresentadora irá participar da cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em um programa no Youtube produzida pela Play9 produtora de Felipe Neto, que agência a carreira da jornalista.

