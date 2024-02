Motorista bêbado capota e derruba poste na Zona Norte de Manaus; VÍDEO

Um carro de passeio derrubou poste de energia elétrica após capotar, na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, na manhã desta quarta-feira (28).

Segundo agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que estiveram no local para controlar o trânsito interditado, o condutor do veículo aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica e fugiu do local após o acidente. Veja vídeo:

