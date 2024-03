Turnê comemorativa de Pablo está com últimos ingressos Front VIP à venda em Manaus

Rei do Arrocha se apresenta no próximo sábado (9), na Arena da Amazônia

Manaus (AM) – Os ingressos para o show do cantor Pablo, o Rei do Arrocha, já estão disponíveis. O show ocorrerá no próximo sábado (9), na Arena da Amazônia, com abertura dos portões que dão acesso aos setores da festa prevista para 21h.

O show promete celebrar a jornada do artista, que já somam 20 anos de carreira, conhecido por sua voz única e pela popularização do “arrocha” em todo o Brasil.

O repertório incluirá alguns dos maiores sucessos de Pablo, como “Bilu Bilu”, “Chora, Não Bebê”, “Fui Fiel” e “Por que Homem Não Chora”, além de músicas de trabalho mais recentes, como “Deixa de Caô”, “E ai, Bê” e “Mega-Sena”.

Além de Pablo, o público vai contar com outros grandes shows como os do cantor Zezo e do ‘seresteiro’ Silfarley. Antes deles, a banda Meu Xodó já começa a agitar quem estiver pela Arena da Amazônia.

Ingressos

Os ingressos estão sendo vendidos nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millenium, e ainda pela internet, no site Bilheteria Digital.

Os valores variam conforme o setor escolhido. Confira valores:

Pista Premium: R$ 80;

Front VIP: R$ 180

Extra VIP Open Bar: R$ 500 (água, cerveja, refrigerante e whisky até o final do evento).

Nas centrais Oba Ingressos, a compra pode ser parcelada em até três vezes sem juros.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Manaus, turnê ‘Sorriso Maroto – As Antigas’ inicia venda de ingressos nesta quinta-feira (29)

Pré-show de Pablo no Bumbódromo tem duelo das cores com Edmundo Oran e Israel Paulain

Procon Manaus notifica Amazon Best sobre venda de ingressos para o Festival de Parintins