Gabriel Medina garante vaga nos Jogos Olímpicos

O surfista Gabriel Medina conquistou a vaga extra para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. O passaporte para França foi carimbado após o atleta vencer o Jogos Mundiais de Surfe. O brasileiro venceu a final da competição, disputada em Porto Rico, neste domingo (3).

Medina mostrou o motivo de ser um dos maiores surfistas da atualidade. O brasileiro venceu a última bateria com um somatório de 13.83. Na final do campeonato, o surfista somou um impressionante 16.40, além de dar um show com manobras de alto nível. Gabriel ainda contou com a ajuda do marroquino Ramzi Boukhiam, que ficou em segundo lugar – o atleta tirou os franceses que ameaçavam a vaga olímpica.

Medina Dominante

Gabriel Medina foi o grande nome do evento. O brasileiro foi disparado o melhor surfista do evento e não deu chances para os adversários – o atleta venceu as oito baterias que disputou. A vaga extra para as Olimpíadas ocorreu após o bom desempenho do Brasil por equipes. Filipe Toledo e Yago Dora completaram o time – ambos foram eliminados na repescagem.

Com a confirmação da vaga, a delegação brasileira agora conta com 158 atletas. O Brasil chega em Paris para defender a medalha de ouro no surfe. Na edição de Tóquio – a primeira da modalidade – Ítalo Ferreira subiu no lugar mais alto do pódio. Além dele, Gabriel Medina também esteve nos Jogos.

*Com informações do Lance

Leia mais:

Esposa de prefeito que teve vídeo vazado confirma envolvimento com Gabriel Medina

Brasileiro Filipe Toledo conquista bicampeonato mundial de surfe

Yago Dora vence etapa de Saquarema do circuito mundial de surfe