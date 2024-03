Manaus (AM) – O Sine Manaus oferta 313 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (4), das 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site do Governo Federal e para concorrer às vagas, deve acessar o site do Emprega Brasil para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 75

5 vagas – Auxiliar Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; especificar materiais e acessórios; instalar equipamentos de refrigeração e ventilação; instalar ramais de dutos; montar tubulações de refrigeração; aplicar vácuo em sistemas de refrigeração.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

13 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no segmento de ar- condicionado e linha branca; residir nos bairros: Compensa, Novo Israel, Parque Riachuelo, São Jorge, Manoa, Parque São Pedro, Nova Esperança, Riacho Doce, Santa Etelvina, Lírio do Vale, Osvaldo Frota, Nova Cidade, Dom Pedro, Canaranas, Cidade de Deus, Alvorada, Cidade Nova (núcleos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 ou 23), Bairro da Paz, Redenção, Novo Aleixo, Conjunto Hiléia, Boas Novas, Tarumã, Jorge Teixeira, Bairro União, Flores, Coroado, Ouro Verde ou São Raimundo; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na inspeção, carregamento e descarregamento de mercadorias, embalagem, separação e montagem de peças.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com roçadeira e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar trabalhos de limpeza e conservação em geral e serviços de roçagem, por meio de roçadeira à combustão.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Operador de Extrusora atualizado e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar máquina extrusora; fazer alinhamento dos materiais; organizar a matéria prima; repor os insumos necessários para o processo; controlar a qualidade dos produtos.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Instalador de Equipamentos de Comunicação

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade, veículo próprio (moto); conhecimento em aparelho móvel (celular) e documentação completa;

Atividades – atuar na área de retirada de equipamentos na cidade de Manaus.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em atendimento ao público e documentação completa;

Atividades – prospectar clientes, apresentar soluções, fazer follow-up, negociar e fechar vendas.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em depósitos, vendas de autopeças, material de construção e documentação completa;

Atividades – prospectar clientes, apresentar soluções, fazer follow-up, negociar e fechar vendas.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros: Armando Mendes, Zumbi, São José, Betânia ou Mauazinho; ter documentação completa;

Atividades – realizar limpeza nas dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros: Armando Mendes, Zumbi, São José, Betânia ou Mauazinho; ter documentação completa;

Atividades – realizar limpeza nas dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar higienização e conservação de lugares públicos e particulares; varrer o chão, lavar vidros, remover o lixo, limpar banheiros, salas, quintal e áreas de convivência.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na higienização, preparação de refeições e conservação dos mantimentos em cozinhas de locais públicos e empresas particulares.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e documentação completa;

Atividades – produzir e organizar documentos; preparar relatórios e planilhas; controlar o estoque, materiais e afins; realizar rotinas bancárias, atendimento pessoal e telefônico.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando nas áreas de administração, economia, contabilidade, marketing ou relações humanas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática avançada e documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; prestar r e receber informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados e cumprir todo o procedimento necessário; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 30

2 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área comercial e como gerente de atividades exercidas com gestão de pessoas e vendas; ter documentação completa;

Atividades – realizar abertura e fechamento de loja e caixa, recrutamento e seleção de colaboradores.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Cozinha

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando gastronomia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e documentação completa;

Atividades – supervisionar o preparo e montagem de pratos em restaurantes; orientar e verificar a elaboração de receitas; controlar o estoque de alimentos.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Confeiteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – supervisionar e executar produção de bolos, tortas, biscoitos, salgados e outros; criar e testar novas receitas para diversificar o cardápio.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Recebimento

Escolaridade – ensino superior cursando administração ou logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – analisar e registrar o recebimento de notas fiscais de entrada de mercadorias e serviços, para conferir informações e garantir a correta aplicação da legislação fiscal.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Vendas Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica, experiência no ramo de telefonia e documentação completa;

Atividades – realizar planejamento de vendas externas; determinar metas para vendedores; gerenciar e distribuir carteiras de clientes entre os vendedores; determinar rotas de visitas; gerenciar conflitos; acompanhar o desempenho da equipe.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – receber valores de vendas de produtos e serviços; controlar numerários e valores; atender o público na recepção; prestar informações ao público, sobre itinerários, horários, preços, locais, duração de espetáculos e promoções; preencher formulários e relatórios administrativos.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em cortes, pontos de assar carnes, segurança e manuseio de alimentos; ter documentação completa;

Atividades – preparar, cortar e assar carnes bovinas e suínas; realizar manutenção da churrasqueira; organizar o local de trabalho.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em venda de tintas e documentação completa;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento; informar sobre as qualidades e vantagens dos produtos; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas; prestar serviços aos clientes (troca de mercadorias e abastecimento de veículos); fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, promoções, demonstrações e pesquisa de preços; realizar outros serviços correlatos.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias em lojas; identificar movimentos de pessoas suspeitas.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no recebimento, conferência, verificação de validade e estoque de produtos; realizar balanços, inventários e relatórios; fiscalizar a entrada, saída e a armazenagem correta das mercadorias.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de formação de vigilante ou reciclagem atualizada e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias em lojas; identificar movimentos de pessoas suspeitas; fiscalizar e cumprir as normas de segurança e procedimentos administrativos, a fim de zelar pelo patrimônio físico e pessoal.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo/incompleto em economia ou contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar pagamentos, fazer controle de contas a pagar e de tesouraria como um todo, controlar fluxos de caixa, acompanhar extratos bancários, realizar balanços financeiros, preparar relatórios e apoiar o setor de contabilidade no pagamento de tributos.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino superior completo/incompleto em economia ou contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – receber requisições de compras; executar processo de cotação e concretizar a compra de serviços, produtos, matérias-primas e equipamentos para o comércio atacadista e varejista, indústrias, empresas, órgãos públicos e privados; acompanhar o fluxo de entregas; desenvolver fornecedores de materiais e serviços; supervisionar equipe e processos de compra; preparar relatórios e fazer o papel de interlocutor entre requisitantes e fornecedores.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – recepcionar e prestar serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes, visitantes e passageiros; prestar atendimento telefônico e fornecer informações em escritórios, consultórios, hotéis, hospitais, bancos, aeroportos e outros estabelecimentos; marcar entrevistas e consultas; receber e direcionar clientes e visitantes; agendar serviços, reservar (hotéis e passagens) e indicar acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observar normas internas de segurança, conferir documentos e idoneidade dos clientes; notificar seguranças sobre presenças estranhas; organizar informações e planejar o trabalho diário.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – vender produtos e serviços em residências e escritórios; planejar e discutir metas e estratégias de vendas; contatar, visitar e entrevistar clientes; demonstrar produtos, avaliar o perfil dos clientes e fechar contratos de vendas; orientar, informar e visitar clientes no pós-venda; acompanhar entrega de produtos; requisitar manutenção de produtos; relacionar-se com setores da empresa.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – planejar a produção e preparar massas de pão, macarrão e similares; fazer pães, bolachas e biscoitos; fabricar macarrão; confeitar doces, preparar recheios e confeccionar salgados; trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida; inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios; auxiliar na requisição do material necessário para a preparação dos alimentos; coordenar atividades da cozinha.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar na higienização, preparação de refeições e conservação dos mantimentos em cozinhas de locais públicos e empresas particulares.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar higienização e conservação de lugares públicos e particulares; varrer o chão, lavar vidros, remover o lixo, limpar banheiros, salas, quintal e áreas de convivência.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 85

50 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Almoxarife I

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-11, operador de empilhadeira, Informática básica, controle de estoque/recebimento e técnicas de inventários; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na realização de tarefas operacionais e relacionadas ao processo de produção.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Almoxarife II

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-11, operador de empilhadeira, Informática básica, controle de estoque/recebimento e técnicas de inventários; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na realização de tarefas operacionais e relacionadas ao processo de produção.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 87

2 vagas – Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dirigir e manobrar veículos; transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Escrituração Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar apuração e declaração de impostos diretos e indiretos e escrituração fiscal; atender fiscalizações e participar na análise dos procedimentos tributários da empresa.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motofretista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – presta serviços de transporte de pequenas cargas.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga

1 vaga – Dedetizador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dedetizar terrenos baldios, residências, prédios comerciais e órgãos públicos, para eliminar e controlar pragas.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de pintura, carpintaria e outras atividades inerentes à função; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; realizar a manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica, hidráulica, hidro sanitária, de pintura e alvenaria.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Autos

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico de Eletricista; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva em equipamentos e acessórios; substituir peças, reparar e testar o desempenho; realizar testes operacionais e verificar o adequado funcionamento dos equipamentos.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Motorista de Micro-Ônibus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Direção Defensiva e Transporte Coletivo de Passageiros; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir o embarque e desembarque de passageiros; prestar orientação referentes aos procedimentos internos do veículo; executar procedimento para garantir a segurança e conforto dos passageiros; seguir as normas internas da empresa e de trânsito.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento nos sistemas Denso, Termoking e Valeo; experiência com veículos de linha pesada; documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar equipamentos de refrigeração e ventilação em ônibus e micro-ônibus, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter veículo próprio e documentação completa;

Atividades – realizar serviços de limpeza em departamentos.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar em instalações e manutenções em sistema de segurança eletrônica, alarme, CFTV e controle de acesso.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Sonorização

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; cursos na área de Sonorização e Sincronização, NR-10 e NR-35 atualizados; disponibilidade para viagens e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção, instalação e vistoria preventiva em equipamentos de sonorização; levantamento de material para manutenção, reparo e requisição de som completo; pequenos consertos de equipamentos.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade, veículo próprio e documentação completa;

Atividades – planejar e discutir metas e estratégias de vendas; contatar, visitar e entrevistar clientes; demonstrar produtos, avaliar o perfil dos clientes e fechar contratos de vendas; orientar, informar e visitar clientes no pós-venda; acompanhar entrega de produtos; requisitar manutenção de produtos; relacionar-se com setores da empresa.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade, veículo próprio, conhecimento em Merchandising e documentação completa;

Atividades – desenvolver ações para garantir a visibilidade da companhia, definir metas e indicadores, coordenar a equipe de vendas, acompanhar o processo comercial junto aos clientes, participar de eventos e realizar alinhamentos constantes com a liderança da equipe.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos técnicos em Elétrica, Mecânica ou Hidráulica, NR-10 e NR-35; conhecimento em inspeção e diagnóstico, manutenção preventiva, segurança, reparação e resolução; documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável pelos serviços de manutenção geral e pequenos reparos; prestar suporte técnico e operacional para as tarefas rotineiras.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

40 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica e documentação completa;

Atividades – realizar vendas externas; visitar clientes em residências e ofertar o portfólio de serviços. Ter afinidade com tecnologia, ser proativo, resiliente e comunicativo.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Autos

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico de Eletricista, experiência com veículos (caminhão) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços elétricos e de refrigeração em autos, diagnóstico de peças avariadas e aplicação de peças.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manuseio de equipamentos, como roçadeira, podeira e motoserra; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviço de roçagem, rastelagem, paisagismo e poda de plantas.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Granulador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na precisão do material na medida desejada; manter uniformidade e qualidade do produto desde o início do tratamento até o consumidor final.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – qualificar possíveis clientes e vender produtos e serviços.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 36

15 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar limpeza nas dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras materiais.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar reposição de produtos e mercadorias nas prateleiras e gôndolas, mantendo os corredores organizados e abastecidos, observando a validade dos produtos e mantendo o superior imediato informado.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar serviços de limpeza e conservação das áreas internas e externas, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças e jardins).

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Loja – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento na área de vendas; auxiliar no recebimento de caminhão e arrumação de estoque.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – receber e responder chamadas telefônicas; organizar e arquivar documentos e correspondências; fazer planilhas e registros no sistema; prestar atendimento ao público; captar alunos; realizar matriculas e rematrículas.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar reposição de mercadorias nas gôndolas; verificar validade dos produtos; manter a organização e limpeza nas gôndolas; dar suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar limpeza de áreas comuns, higienização de banheiros, remoção de lixo, limpeza de pisos e manuseio de equipamentos de limpeza.

Disponível até 4/3/2024 ou encerramento da vaga.

*Com informações da assessoria

