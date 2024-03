Governo do AM firma parceria para construção de unidade da Escola da Floresta em Carauari

Uma carta de intenções foi assinada com a iniciativa privada para construção de mais uma unidade do projeto que visa promover educação socioambiental.

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), participou de reunião, nesta segunda-feira (4), com empresários que vão implantar um projeto de manejo na região de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus) e que pretendem fazer a doação de US$ 1,5 milhão, equivalente a R$ 7,4 milhões, para construção de uma nova unidade do projeto Escola da Floresta. A assinatura da carta de intenções é resultado da busca de parcerias nacionais e internacionais para ampliar o alcance do projeto.

Segundo Wilson Lima, a carta assinada com empresários representantes da empresa brasileira BR ARBO Gestão Florestal S.A. e da italiana GIBBI SRL, vai impulsionar o projeto do Governo do Amazonas para promover a educação socioambiental em unidades de conservação estaduais.

“Estamos muito felizes em trabalharmos juntos para realizar esse projeto e por terem escolhido o Amazonas para fazer esse investimento, estado onde estamos criando muitas oportunidades para atrair esse tipo parceria”, destacou Wilson Lima.

Participaram do encontro, além dos representantes das empresas, os secretários estaduais Arlete Mendonça (Educação), Eduardo Taveira (Meio Ambiente) e Flávio Antony (Casa Civil); além do diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Juliano Valente.

A decisão das empresas em investir na construção e aquisição de equipamentos e mobiliários para mais uma Escola da Floresta – Práticas Sustentáveis vai ao encontro do Projeto Mejuruá, executado por elas e que prevê efeitos ambientais e sociais positivos e significativos para as comunidades locais com investimentos sociais de US$ 40 milhões, incluindo a unidade de ensino sustentável do Governo do Estado, por meio de projeto para geração de créditos de carbono.

A primeira unidade do projeto é construída pelo Estado com recursos próprios na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, em São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus). A Escola da Floresta é um projeto coordenado pela Secretaria de Estado de Educação e as obras na RDS Uatumã foram iniciadas em 2023 e já estão 80% concluídas.

Outras duas escolas também estão previstas no projeto: uma na Área de Proteção Ambiental (APA) Caverna do Maroaga, no município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros da capital), e outra na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piagaçu Purus, em Beruri (a 173 quilômetros de Manaus).

A Escola da Floresta integra o Programa Educa+Amazonas, lançado em 2021 pelo governador Wilson Lima, e busca ampliar, na rede estadual, o olhar sobre a Educação Ambiental a partir de modelos de sustentabilidade socioambiental, com o desenvolvimento de tecnologias apropriadas. O objetivo é transformar unidades de ensino em espaços de gestão democrática, de respeito à diversidade sociocultural e aos direitos humanos.

