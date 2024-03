Núcleo da Aleam celebra termo para expandir relação entre Amazonas e RJ

O Núcleo de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Nuriam/Aleam), coordenado pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos), têm expandido fronteiras com políticas públicas voltadas para a educação e trabalhos bilaterais. O deputado estadual do Rio de Janeiro, Danniel Librelon (Republicanos) uniu-se ao núcleo, onde assinou o termo de adesão ao Nuriam, nesta segunda-feira (4), na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ).

“Trouxemos a extensão desse trabalho, que iniciamos no estado do Amazonas e agora vai avançar ainda mais com a entrada do deputado Danniel Librelon. Temos realizado um trabalho incrível em parceria com universidades da China, Portugal e do estado do Amazonas. O Núcleo de Relações Internacionais do Amazonas tem sido um divisor de águas na educação e na política bilateral do nosso país”, disse o deputado João Luiz.

O deputado Danniel Librelon afirmou que essa é uma oportunidade, por meio do deputado João Luiz, de fazer parte deste núcleo para avançar cada vez mais e expandir novos horizontes para o estado do Rio de Janeiro.

“O núcleo tem a ponte para criarmos ideias e vivermos em um mundo cada vez melhor, claro, com resultados positivos”, explicou o parlamentar do Rio de Janeiro.

O secretário-geral do Nuriam/Aleam, professor Neibe Araújo destaca que a união de forças do Amazonas com o Rio de Janeiro vai trazer benefícios para a população dos dois estados. “Temos a quinta maior economia do Brasil no estado do Amazonas e a segunda maior do país no Rio de Janeiro, então, com essas forças e vontade de fazer acontecer nós podemos avançar mais com país mais justo para todos”, frisou o educador.

*Com informações da assessoria

