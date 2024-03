Amazonas ganhará duas novas sedes do IFAM, anuncia Lula

Manaus (AM) — O Governo Federal anunciou, nesta terça-feira (12), investimentos para a construção de 100 novos campi dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e consolidação de unidades já existentes. O Amazonas receberá dois institutos federais novos, nos municípios de Manicoré e Santo Antônio do Içá.

A declaração ocorreu durante cerimônia realizada no Salão Nobre do Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos ministros Camilo Santana (Educação) e Rui Costa (Casa Civil).

O investimento total de R$ 3,9 bilhões, por meio do Novo PAC, será direcionado para obras, sendo R$ 2,5 bilhões destinados à criação de novos campi e R$ 1,4 bilhão para a consolidação de unidades já existentes, abrangendo a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos.

A expansão visa não apenas aumentar a oferta de vagas na educação profissional e tecnológica (EPT) mas também criar oportunidades para jovens e adultos, especialmente os mais vulneráveis. Além disso, a construção de novos campi nos municípios impacta positivamente o setor da construção civil, gerando emprego e renda, e promove o desenvolvimento local e regional quando as novas escolas estiverem em funcionamento.

O programa de expansão dos IFs marca a retomada significativa de investimentos na criação de novas unidades quase 10 anos após a última expansão estruturada da Rede Federal. Esse marco celebra uma das políticas educacionais mais bem sucedidas no âmbito da educação profissional, que levou a educação pública de qualidade às localidades mais distantes dos grandes centros e das capitais dos estados.

No que diz respeito à distribuição geográfica, o Nordeste lidera com 38 novos campi, seguido pelo Sudeste com 27, Sul com 13, Norte com 12, e Centro-Oeste com 10. São Paulo é o estado mais beneficiado, com 12 novos campi, seguido por Minas Gerais e Bahia com oito municípios cada. Pernambuco, Ceará e Rio de Janeiro contam com seis, enquanto Paraná, Rio Grande do Sul e Pará terão cinco novos campi cada.

IFAM

O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) possui 15 campi atualmente, sendo três em Manaus (Centro, Zona Leste e Distrito Industrial), e nos municípios de Coari, Lábrea, Maués, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Humaitá, Eirunepé, Itacoatiara e Tefé.

O anúncio representa um marco histórico na educação brasileira, remetendo à criação de 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em 2008. Desde então, o Brasil passou de 140 escolas técnicas para 782 unidades na Rede Federal, contabilizando 702 campi de IFs, com mais de 1,5 milhão de matrículas.

Com a adição dos 100 novos campi, a Rede Federal atingirá 782 unidades, consolidando sua posição como uma das redes mais abrangentes na oferta de cursos técnicos, superiores e de pós-graduação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ifam publica editais para mais de três mil vagas em cursos técnicos e de graduação

Estudantes do Ifam desenvolvem projeto social para ajudar crianças de ONG em Manaus

IFAM divulga editais para processo seletivo de cursos técnicos e de graduação