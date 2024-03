Fotos de casamento com baixa qualidade? Saiba como melhorar os pixels de imagem

Se as fotos de casamento não estão com qualidade suficiente, você pode melhorar os pixels da imagem utilizando algumas ferramentas. Confira!

O casamento é um momento que todo mundo deseja ser incrível e deslumbrante. Da lista de convidados até o álbum de fotos, cada detalhe é importante e faz diferença. Assim, ter que melhorar os pixels de imagem das suas fotos nesse dia inesquecível não é o sonho de ninguém.

Infelizmente, imprevistos como problemas nas fotos do casamento podem acontecer. Seja por atraso da equipe de fotografia, por algum descuido da decoração ou danos no cartão de memória da câmera.

Entretanto, ainda que esses imprevistos não possam ser detectados antes, existem soluções práticas que podem melhorar os pixels de imagem de baixa qualidade em instantes.

A seguir, veja como corrigir fotos do casamento com baixa resolução!

Como obter fotos de casamento com boa qualidade?

Sabemos como a contagem de dias para o casamento pode parecer infinita em certos momentos. Mas ainda assim, é um passe de mágica que o grande dia finalmente chega.

Por isso, é ainda mais importante que você esteja muito bem preparado para tudo. E isso também inclui evitar que seja preciso melhorar os pixels de imagem nas fotos posteriormente.

Dessa forma, para que o resultado final das imagens não seja frustrante, existem algumas maneiras para você se preparar e ter fotos com boa resolução.

Saiba o resultado que você deseja obter

A primeira dica é fazer uma boa pesquisa sobre estilos, ângulos e posições que você quer obter nas fotos.

É recomendado que você também compartilhe essas ideias e aspirações com o fotógrafo e sua equipe. Desse jeito, ele pode entender como ter o melhor resultado para você.

Se você não sabe por onde começar a pesquisar, aplicativos como Pinterest e Instagram podem te ajudar a obter ideias criativas que combinam com seu estilo.

Mas não se preocupe, caso algum detalhe te incomode, ajustes como melhorar os pixels de imagem ou consertar o desfoque de imagens, podem ser feitos.

Lembre-se de se colocar em diferentes perspectivas

No dia do casamento, é ideal que você sempre se coloque em diferentes perspectivas. Isto é, tente se perceber em novos pontos de vista, sem julgamentos.

Caso você esteja muito tenso ou preocupado que todas as fotos fiquem “perfeitas”, pode perder a oportunidade de se ver de outras maneiras e ter um resultado que te surpreenda.

Assim, é interessante não se limitar e estar em aberto para aproveitar o melhor que esse momento oferece.

Diferentes perspectivas Foto: freepic.diller no Freepik

O que fazer para melhorar os pixels de imagem de casamento com baixa resolução?

Entendemos que receber as fotos do seu casamento com baixa resolução e sem a qualidade que você esperava para esse dia tão aguardado, seja muito desesperador.

Mas saiba que, em meio à angústia, seu álbum de casamento pode ser recuperado! Uma das formas de melhorar os pixels de imagem é utilizar editores de foto. Dessa maneira, você pode fazer ajustes de cor, luz e foco.

Assim, é possível restaurar e reavivar fotos que saíram sem brilho ou muito desfocadas por um breve descuido da equipe de fotografia.

Outra opção além dos programas de edição, é utilizar um software de reparação de fotos e vídeos. Esses aplicativos são projetados para corrigir danos profundos em arquivos de mídia.

Aprenda como melhorar os pixels de imagem com o Repairit

O Wondershare Repairit é um software voltado para o reparo de mídias e arquivos. Isto é, seu sistema é capaz de até mesmo encontrar fotos apagadas ou perdidas há muito tempo.

Assim como também melhorar os pixels de imagem com baixa qualidade. Essa plataforma possui recursos incorporados com IA, que facilitam o conserto de mídias. São encontradas funções como colorir, restaurar fotos antigas ou danificadas pela exposição ao sol.

Nesse sentido, esse aplicativo é ideal para melhorar os pixels de imagem do seu casamento com baixa qualidade! Uma vantagem é que sua interface é intuitiva e dinâmica, o que não dificulta o entendimento para usuários novos.

Vale lembrar que o programa está disponível na versão online e para desktop.

Em seguida, veja como usar o Repairit para recuperar suas fotos de casamento:

Passo 1: Inicie o software

Com o menu do Repairit aberto, navegue até a guia de “Reparação”. Após, toque em “Reparo de Foto” para que o processo de melhorar os pixels de imagem seja iniciado.

É importante ressaltar que independentemente da versão que você escolher utilizar para fazer o reparo, o passo a passo é o mesmo.

Roque em “Reparo de Foto” Foto: Recoverit

Passo 2: Adicione as fotos para fazer a recuperação

Nessa próxima etapa, você deve clicar no botão “Adicionar” para acrescentar todas as mídias que você deseja melhorar os pixels de imagem.

Uma boa dica é optar por selecionar vários arquivos de foto para serem corrigidos simultaneamente pelo programa.

Logo em seguida, você deve prosseguir para a seleção de imagens a serem consertadas e clicar no botão “Reparar”, localizado no canto inferior direito da tela. Essa ação inicia a varredura do programa para encontrar as mídias danificadas.

Se preferir, também é possível ativar o “Modo de Reparo Avançado” para fazer uma verificação mais completa. Entretanto, essa opção pode levar mais tempo do que o modo mais comum.

Para ativar a varredura profunda dos dados, basta tocar na seta ao lado do botão “Reparar” antes de dar continuidade.

Basta tocar na seta ao lado do botão “Reparar” antes de dar continuidade Foto: Recoverit

Passo 3: Visualize e salve suas imagens corrigidas

Por fim, o último passo para obter suas fotos em boa qualidade, é fazer a pré-visualização no aplicativo. Ou seja, você pode conferir se o reparo está de acordo com o que você queria antes.

Ajustes simples como, dar zoom, cortar e redimensionar as imagens também podem ser feitos. Caso você esteja satisfeito com o resultado final depois de melhorar os pixels de imagem, clique em “Salvar Tudo”.

Nessa guia, pode-se salvar as fotos em diferentes tamanhos e/ou formatos de arquivo.

Dica: Se você não estiver contente com a correção das fotos, uma dica é fazer o reparo avançado.

Conferira se o reparo está de acordo com o que você queria antes Foto: Recoverit

Aposte em plataformas de recuperação para melhorar os pixels de imagem

Agora que você já sabe como é fácil melhorar os pixels de imagem com as ferramentas de reparo corretas, experimente na prática seus inúmeros recursos.

Porém, o auxílio de aplicativos como esse não deve ser visto como algo banal para você não se preparar na hora de tirar as suas fotos. Pelo contrário, eles servem como uma solução e prevenção para problemas que podem surgir.

Além disso, como medida de segurança, lembre-se de fazer um backup quando todo o processo de melhoria de pixels estiver concluído.

Assim, suas lembranças preciosas estarão seguras e em ótima resolução!