Obra onde trabalhadores foram soterrados é interditada por irregularidades em Manaus

Obra localizada no conjunto Duque de Caxias, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus, tinha situação irregular, sem licença para a operação

Manaus (AM) – O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) decidiu interditar o canteiro de obra de uma empresa privada onde dois trabalhadores ficaram soterrados, nesta terça-feira (12), durante um deslizamento de terra. A obra localizada no conjunto Duque de Caxias, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus, tinha situação irregular, sem licença para a operação.

Uma equipe da Divisão de Controle (Dicon) foi enviada ao local e na ação fiscal fez notificação, embargo, autuação e interdição da área.

O Implurb ressalta que o proprietário deve permanecer com a obra embargada e interditada, sem qualquer movimentação, e comparecer ao instituto para a regularização e/ou licenciamento da mesma, estando sujeito a medidas cabíveis previstas na legislação.

Resgate

Com trabalho técnico minucioso, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) resgataram com vida os dois trabalhadores que ficaram soterrados durante o desbarrancamento. Ao todo, 12 bombeiros e quatro viaturas foram deslocadas para o local da ocorrência.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), o acionamento ocorreu por volta das 10h30 e, imediatamente, foram enviadas equipes de salvamento e resgate para o local do acidente. Para a ocorrência, também foram acionadas equipes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“O desbarrancamento na obra atingiu dois trabalhadores. Uma das vítimas foi logo retirada pelos bombeiros e conduzida pelo Samu para uma unidade hospitalar. No entanto, a segunda vítima foi mais atingida, ficando com o corpo totalmente soterrado. As equipes do CBMAM constataram que o homem estava consciente e fizeram uma abertura para que ele conseguisse respirar enquanto escavavam”, relatou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

Após a retirada do segundo trabalhador, que esteve consciente durante toda a operação de resgate, ele foi estabilizado em prancha rígida e recebeu atendimento pré-hospitalar. Na sequência, foi encaminhado pela equipe do Samu para receber atendimento médico em uma unidade hospitalar.

