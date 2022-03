Dois casais são presos por praticarem assaltos em Manaus

Manaus (AM) – Uma mulher de 33 anos e um venezuelano de 36 anos foram presos, no domingo (27), no momento em que trafegavam em um carro roubado, em uma avenida do bairro Cidade de Deus, na zona Norte da Capital.

De acordo com informações da polícia, o casal estava no carro modelo Ford Ranger F250, na cor prata, de placa JXL- 5394, passeando pelo local. Durante a abordagem, os policiais constataram restrição de roubo.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para passar pelos procedimentos cabíveis, agora eles estão à disposição da justiça.

Outro casal foi preso, na manhã desta segunda-feira (28), na posse de uma arma falsa, após assaltar uma mulher no momento em que ela estava a caminho do trabalho.

De acordo relatos da vítima, por volta das 6h30, ela quando foi abordada pelo casal que estava em uma motocicleta. Segundo ela, eles a ameaçaram com uma arma e levaram seus pertences.

Ainda segundo relatos da mulher, após a ação criminosa, os bandidos fugiram do local, posteriormente a vítima avistou uma viatura da polícia e informou aos policiais o que havia acontecido.

Durante um patrulhamento na área, os policiais encontraram o casal na rua Topázio. Durante a abordagem, a polícia encontrou com a dupla os pertences da vítima e uma arma falsa.

Eles foram encaminhados para 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Leia mais:

Dupla é presa por furtos nas zonas Sul e Centro-Sul de Manaus

Casal morre em grave acidente de moto em Manaus

Casal desaparece no Centro de Manaus e família pede ajuda para reecontro