Homem é preso dentro do Terminal 3 após roubar celular de adolescente, em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 25 anos foi preso na terça-feira (12) pelo crime de roubo no Terminal 3, localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona norte de Manaus.

Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, a equipe policial foi acionada pela mãe da vítima que informou que o filho dela, de 15 anos, havia acabado de ser assaltado por um homem armado, nas proximidades do Hospital do Coração Francisca Mendes (HCFM) e o suspeito estava dentro do Terminal 3.

Os PMs foram no local indicado, fizeram o cerco e prenderam o suspeito em posse de dois celulares. Na mesma hora, a vítima reconheceu o rapaz como autor do crime. Diante da denúncia, a ocorrência foi conduzida para 6°Distrito Integrado de Polícia (DIP).

