Famílias carentes de Manaus recebem kits de materiais pedagógicos 

Nesta próxima sexta-feira, (15/03), a Legião da Boa Vontade (LBV) fará a entrega de 150 kits de materiais escolares para crianças e adolescentes que frequentam o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, localizado na Avenida Castelo Branco, 997 — Cachoeirinha.

A ação faz parte da campanha LBV — Educação: Futuro no Presente!, iniciativa de mobilização social que visa incentivar crianças, adolescentes e jovens à continuidade dos estudos, além de apoiar famílias que não possuem recursos para a compra dos itens escolares.

Nesta edição, a campanha tem como meta entregar 18 mil kits de materiais pedagógicos e servir, no período de janeiro a março, um milhão de refeições aos atendidos pela LBV em suas mais de 80 unidades socioeducacionais localizadas nas cinco regiões do país. Para tanto, a Instituição está mobilizando doações que podem ser feitas em seu site www.lbv.org.br ou pela chave: [email protected].

Dados

De acordo com o Censo Escolar 2022, mais de um milhão de estudantes dos 4 aos 17 anos não estão na escola. Um estudo do Unicef, apontou que no Brasil, 32 milhões de meninas e meninos (63% do total) enfrentam diversas dimensões da pobreza, que os tornam mais suscetíveis ao trabalho infantil, falta de saneamento básico, alimentação balanceada, moradia, entre outros recursos essenciais para o desenvolvimento.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Kits seringueiros vão fortalecer cadeia produtiva da borracha no Amazonas

Um milhão de refeições e 18 mil kits pedagógicos: Compromisso da LBV para iniciar 2024

Após mais de 12 horas na BR-319, deputado entrega de kit’s proteção à mototaxistas