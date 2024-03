Samsung Ocean: aulas gratuitas de programação, prototipação e inovação em Manaus

Manaus (AM) — Samsung Ocean, programa de capacitação tecnológica da Samsung, oferece mais de 30 atividades gratuitas até o fim do mês de março. As aulas ocorrem nos modelos remoto e presencial, sendo essa última modalidade no campus de Manaus, localizado na Universidade Estadual do Amazonas (UEA).

Os alunos participantes que concluírem os cursos, podem emitir um certificado de participação. O conteúdo é ministrado por professores das universidades parceiras da Samsung na iniciativa: Universidade de São Paulo (USP) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Samsung Ocean em março

Para os interessados em aprender sobre Prototipação No-Code de Soluções Digitais, são oferecidas duas aulas remotas, para pessoas de todo o Brasil, nos dias 18 e 20 de março, a partir das 10h (horário de Brasília). Já no fim do mês, também acontecem aulas remotas com foco em Programação com a Linguagem Python. Os interessados podem participar das quatro aulas, que acontecem nos dias 25 a 28 de março, a partir das 19h30 (horário de Brasília). As aulas são compostas por apresentação de conteúdo e exercícios sobre os temas abordados.

Quanto às aulas presenciais no campus de Manaus, o Samsung Ocean oferece a Trilha de Assistente de Voz com foco na tecnologia Bixby, nos dias 19 e 21; aulas de Eletrônica e Microcontroladores para Fabricação Digital, nos dias 19, 20 e 21; e a Trilha de Empreendedorismo Inovador, focada em Startups de Game Experience, marcada para os dias 20 e 21 de março.

“O Samsung Ocean é uma iniciativa da Samsung para contribuir com o aprendizado tecnológico e a disseminação do conhecimento de qualidade nas mais diversas áreas da Tecnologia. Por isso, os interessados podem participar de aulas totalmente gratuitas com foco em programação, prototipação, inovação, inteligência artificial e muito mais. E o fato de esses conteúdos serem ministrados por professores de grandes universidades do País, atesta a qualidade educacional oferecida pelo programa”, afirma Eduardo Conejo, diretor de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung Brasil.

As atividades do Samsung Ocean são totalmente gratuitas e oferecem certificado de participação. Os interessados podem se inscrever pelo site www܂oceanbrasil܂com ou pelo aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Veja a grade de atividades do Samsung Ocean até o fim do mês:

18/03

Trilha UX: Prototipação no-code de soluções digitais (Parte 1)

Trilha Ágil: Desenvolvimento Ágil: Agile, Lean e Design Thinking*

Trilha UX: UX Writing – Introdução*

19/03

Trilha UX: Tópicos em UX para Design de Serviços

Trilha de Assistente de Voz: Desenvolvimento de aplicações (cápsulas) em Bixby (Parte 1)*

Trilha IA: Laboratório de Engenharia de Prompt*

Trilha Digital Health: Introdução à IA para Digital Health*

Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica/Microcontroladores para Fabricação Digital (Parte 1)*

20/03

Trilha UX: Prototipação no-code de soluções digitais (Parte 2)

Trilha IoT: Laboratório de prototipação com Arduino – Básico *

Trilha de Empreendedorismo Inovador: Startup Game Experience (Parte 1)*

Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica/Microcontroladores para Fabricação Digital (Parte 2)*

21/03

Trilha UX: Tópicos de UX para IA: Experiências Omnicanal

Trilha de Empreendedorismo Inovador: Startup Game Experience (Parte 2)*

Trilha de Assistente de Voz: Desenvolvimento de aplicações (cápsulas) em Bixby (Parte 2)*

Trilha Blockchain: Ferramentas de Suporte a Programação para Blockchain*

Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica/Microcontroladores para Fabricação Digital (Parte 3)*

22/03

Trilha Wearables: Watch Face Studio – Construção de Watch Faces com Wear OS 4*

Trilha Ágil: Framework Scrum*

25/03

Trilha Backend: Introdução a Backend com NodeJs e Express

Trilha de Programação: aprendendo a Linguagem Python (Parte 1)

Trilha IoT: Laboratório de prototipação com Arduino – Sensores*

Trilha IA: Criação de Programas com Linguagens Generativas – Ferramentase Aplicações*

26/03

Trilha de Programação: aprendendo a Linguagem Python (Parte 2)

Trilha UX: Introdução a One UI

Trilha IA: Desenvolvimento de ChatBot em Python para Atrações Turísticas (Parte 1)

Trilha Digital Health: Workshop – Processos regulatórios de Dispositivos Médicos*

27/03

Trilha de Programação: aprendendo a Linguagem Python (Parte 3)

Trilha Blockchain: Desenvolvimento de Apps e Contratos inteligentes para Blockchain Ethereum*

Trilha IoT: Laboratório de prototipação com Arduino – Sensores*

Trilha de Empreendedorismo Inovador: Desenvolvimento e métricas de Produtos Inovadores (Parte 1)*

28/03

Trilha de Programação: aprendendo a Linguagem Python (Parte 4)

Trilha IA: Desenvolvimento de ChatBot em Python para Atrações Turísticas (Parte 2)

Trilha Blockchain: Desenvolvimento de uma Rede BlockChain e Criação de uma Criptomoedas*

Trilha de Empreendedorismo Digital: Pitch – Teoria e prática*

Trilha UX: Introdução ao Design de Temas para Samsung Galaxy*

Trilha de Empreendedorismo Inovador: Desenvolvimento e métricas de Produtos Inovadores (Parte 2)*

*Atividades realizadas presencialmente no campus de Manaus.

