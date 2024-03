Justiça do Trabalho de Pernambuco bloqueia passaporte de Joelma

A cantora Joelma está impedida de sair do país. Ela teve o passaporte suspenso após uma decisão da 11ª Vara do Trabalho de Recife, na terça-feira (19), em um processo movido por um ex-empresário da artista.Na decisão, o juiz Gustavo Augusto Pires de Oliveira afirmou haver “frustração reiterada de medidas executivas para satisfação do crédito”, listando que foram realizadas buscas de bens e imóveis de Joelma para o cumprimento de uma decisão de janeiro de 2021 para indenizar o ex-empresário da cantora em valores próximos a R$ 1 milhão.“A conduta da executada revela total descompromisso com a cooperação e o manifesto intuito de obstaculizar os meios executórios impostos em seu desfavor, escondendo-se do Poder Judiciário ao tempo em que segue ostentando padrão elevado de vida decorrente da sua fama”, argumenta o magistrado.Pelo despacho, a Polícia Federal foi oficiada para a cantora ser impedida de sair do país, além do bloqueio do passaporte e proibição de emissão de um novo passaporte. Caso a artista estivesse em outro país, as restrições ficariam pendentes até o retorno.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Empresários do PIM se posicionam a favor da competitividade da ZFM com a Reforma Tributária

Bolsa Idiomas abre edital com oportunidades para estudo da língua estrangeira em Manaus

Show de Madonna está confirmado no Brasil, diz patrocinador