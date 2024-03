Expulsão? Veja o que diz o contrato sobre briga de Davi e Bin Laden

Embora longas horas já tenham se passado desde a briga entre Davi e Bin Laden, que extrapolaram os limites permitidos pelo programa, ainda há uma considerável parcela que defende a expulsão dos dois participantes. O portal LeoDias teve acesso ao contrato do BBB com os confinados e revela agora o que prevê o documento.

O parágrafo três da cláusula, que diz respeito às proibições dos competidores, deixa claro que agressão de qualquer natureza, por mais leve que seja, tem como punição a desclassificação do jogo. “Praticar agressão física, por mais leve que seja, a qualquer outro participante da competição ou membro da equipe”, explica o acordo sobre o que não pode ser feito pelos jogadores.

O colunista Gabriel Perline, do IG, também divulgou detalhes do contrato da Globo. Na Cláusula 11 – ANTICORRUPÇÃO, que se inicia na página 9, há no segundo parágrafo esclarecimentos sobre ameaça e agressão. A Globo registra que comportamentos abusivos, como assédio moral e sexual ou outras formas de abuso, bem como ameaças de agressões ou agressões, físicas ou verbais, entre Participantes ou com terceiros, não serão tolerados em hipótese alguma”, diz o contrato.

No Anexo 1, a Cláusula 2 – DAS HIPÓTESES DE DESCLASSIFICAÇÃO, a agressão volta a ser citada de forma eliminatória: “Sem prejuízo das demais hipóteses de desclassificação e/ou eliminação expressamente previstas neste Regulamento, no Contrato ou nas Regras Básicas do Programa, a Globo poderá, a qualquer tempo e em qualquer fase da Competição, desclassificar, inclusive antes do início do Programa, sem qualquer explicação formal, qualquer um dos Participantes que descumprir qualquer regra e/ou obrigação estabelecida pela Globo para o desenvolvimento da Competição e/ou realização do Programa, bem como nas situações exemplificadas a seguir, caso seja constatado pela Globo, segundo o seu exclusivo critério: (i) que a participação e/ou desempenho do Participante é incompatível com o Programa; (iv) que o Participante descumpriu quaisquer regras deste Regulamento, do Contrato e/ou Regras Básicas do Programa, inclusive no que concerne às condições de exclusividade e confidencialidade.”

A cada hora que passa, é mais remota a possibilidade de Bin Laden e Davi serem eliminados. Ainda assim, cabe lembrar que, caso sejam desclassificados, eles perdem tudo que já ganharam até aqui.

Davi tem entre seus prêmios uma bolsa de estudos e R$ 5 mil de uma instituição de ensino, para cursar sua sonhada faculdade de medicina, e mais R$ 5 mil e um ano de compras em um aplicativo de entregas de alimentos. Já Bin Laden não leva para casa os 80 mil reais em compras no site da Electrolux por sua vitória em uma prova do líder.

*Com informações do Portal Leo Dias

