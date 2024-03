Sommelier Alexsander de Oliveira participa de bate-papo e degustação de vinhos, em Manaus

Manaus (AM) — O Pátio Gourmet promove, neste sábado (30), a partir das 11h, na unidade da avenida Djalma Batista, mais uma edição do bate-papo com o sommelier Alexsander de Oliveira. O especialista reuniu uma seleção de novos vinhos da adega do supermercado, incluindo o recém-lançado “Essência di Pátio”, marca própria da rede, para apresentar ao público.

Alexsander vai explicar sobre os novos rótulos, tipos de uvas utilizadas, quem são os produtores e, é claro, como harmonizar com diferentes tipos de alimentos. O público ainda vai poder degustar os vinhos e combiná-los com uma massa preparada pela equipe do restaurante Marimari. Neste dia, os vinhos selecionados estarão com 10% de desconto.

Alexsander de Oliveira ressalta que o encontro é um momento de descontração e, principalmente, de troca de informações sobre o universo dos vinhos. A adega do Pátio Gourmet dispõe de mais de mil rótulos de vinhos, procedentes de mais de 20 países.

Entre as novidades que serão apresentadas está o recém-lançado “Essência di Pátio”, vinho cabernet sauvignon, de uvas-da-serra gaúcha, de cor rubi intenso, maturado em barrica de carvalho francês.

“Esse vinho, o primeiro da marca Pátio Gourmet, tem aroma de frutas negras maduras, como amora e ameixa, tabaco e especiarias. No paladar, é um vinho equilibrado, macio e de boa acidez”, destaca o sommelier.

No rótulo, o vinho homenageia a região amazônica, com elementos da floresta e do rio.

*Com informações da assessoria

