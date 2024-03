Samsung Ocean: Cursos gratuitos de programação, inteligência artificial e digital health

Manaus (AM) — O Samsung Ocean, programa de capacitação tecnológica da Samsung, abre sua agenda mensal de atividades gratuitas para o mês de abril, nos modelos presencial e remoto.

Com destaque para as atividades de Programação, Inteligência Artificial e Digital Health, as aulas são ministradas por professores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que são parceiras da Samsung na iniciativa. Confira abaixo mais detalhes e a agenda completa de atividades previstas.

O Samsung Ocean abre sua agenda de abril com a Trilha de Programação focada na consulta à base SQL utilizando a linguagem Python. As aulas ocorrem de forma remota, atendendo às pessoas interessadas de todo o Brasil, nos dias 2 e 5, às 16h30 no horário de Brasília. Também de maneira remota acontecem as aulas de Programação para Web com as linguagens Python, CSS e HTML. Elas estão marcadas para os dias 3, 10, 17 e 24 de abril, a partir das 18h no horário de Brasília.

Já para os residentes em Manaus interessados em aprender sobre Fabricação Digital, estão disponíveis três aulas sobre Processos de Fabricação e Introdução ao Software de Modelagem 3D. Elas ocorrem nos dias 8, 10 e 12, nos períodos da manhã e tarde. Também no campus de Manaus do Samsung Ocean, ocorrem nos dias 10, 11 e 12, aulas presenciais de Programação para Iniciantes utilizando a linguagem Scratch.

“O Samsung Ocean desenvolve suas agendas de atividades considerando os temas mais relevantes dentro do mercado de tecnologia, incluindo Inteligência Artificial, Metaverso, Programação e Digital Health. Também buscamos atender diferentes perfis de alunos, desde iniciantes, até os que já possuem algum conhecimento, mas desejam aprofundá-lo”, afirma Eduardo Conejo, diretor de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

As atividades do Samsung Ocean são totalmente gratuitas e oferecem certificado de participação. Os interessados podem se inscrever pelo site www܂oceanbrasil܂com ou pelo aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Confira a grade mensal completa do Samsung Ocean:

01/04

Trilha IoT: Laboratório de prototipação com Arduino – Básico*

Trilha Digital Health: Ciência de Dados para Digital Health*

02/04

Trilha de Programação: Consultando bases SQL com Python (Parte 1)

Trilha IA: Ciência de Dados: Laboratório com Pandas e Python*

Ocean Beginner: Introdução à Inovação tecnológica e Ecossistemas de inovação e empreendedorismo de base tecnológica*

Trilha Blockchain: Desenvolvimento de uma Rede Blockchain e Criação de uma Criptomoeda*

03/04

Trilha de Programação: Programando para web com Python, CSS e HTML (Parte 1)

Trilha IoT: Laboratório de Internet das Coisas (IoT)*

Trilha IA: Visualização de Dados em R*

04/04

Trilha IA: Inteligência Artificial e Chats Inteligentes – Introdução

Trilha Ágil: Desenvolvimento Ágil – DevOps Docker

Ocean Beginner: Tendências de tecnologias emergentes para desenvolvimento de produtos inovadores*

Trilha de Assistente de Voz: Desenvolvimento avançado de aplicações (cápsulas) em Bixby*

Trilha IA: Ciência de Dados – Visualização de Dados com Python*

05/04

Trilha de Programação: Consultando bases SQL com Python (Parte 2)

Trilha UX: UX Writing – Introdução*

08/04

Trilha IoT: Laboratório IoT com Arduino

Trilha de Fabricação Digital: Processos de Fabricação e introdução ao software de modelagem 3D (Parte 1)*

09/04

Trilha Ágil: Desenvolvimento Ágil – DevOps GIT

Trilha Digital Health: Aplicações de IoT na Área de Saúde

Ocean Beginner: Introdução ao Lean Startup e Design Thinking*

10/04

Trilha Metaverso: Introdução ao Metaverso

Trilha de Programação: Programando para web com Python, CSS e HTML (Parte 2)

Trilha de Fabricação Digital: Processos de Fabricação e introdução ao software de modelagem 3D (Parte 2)*

Trilha de Programação: Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero com Scratch (Parte 1)*

11/04

Ocean Beginner: Identificação do problema: Pesquisas e Validações*

Trilha de Programação: Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero com Scratch (Parte 2)*

Trilha IA: Entendendo e implementando modelos de inteligência artificial com Orange e Python (Parte 1)*

12/04

Trilha de Fabricação Digital: Processos de Fabricação e introdução ao software de modelagem 3D (Parte 3)*

Trilha de Programação: Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero com Scratch (Parte 3)*

Trilha IA: Entendendo e implementando modelos de inteligência artificial com Orange e Python (Parte 2)*

15/04

Trilha UX: Design Thinking – Conceitos e Prática

Trilha IoT: Como desenvolver projetos tecnológicos?

Trilha IA: Entendendo e implementando modelos de inteligência artificial com Orange e Python (Parte 3)*

Trilha de Fabricação Digital: Manufatura Aditiva – Impressão e Escaneamento 3D (Parte 1)*

16/04

Jornada Backend: Backend com NodeJs e Express (Parte 1)

Ocean Beginner: Persona e Proposta de Valor*

Trilha IA: Entendendo e implementando modelos de inteligência artificial com Orange e Python (Parte 4)*

Trilha Wearables: Android Studio – Sensores para smartwatches com Wear OS 4*

17/04

Jornada Backend: Backend com NodeJs e Express (Parte 2)

Trilha de Programação: Programando para web com Python, CSS e HTML (Parte 3)

Trilha de Fabricação Digital: Manufatura Aditiva – Impressão e Escaneamento 3D (Parte 2)*

Trilha IA: Modelos de Regressão do Zero em R*

Trilha de Empreendedorismo: Estratégias de geração de valor*

18/04

Trilha UX: Oficina de Usabilidade

Jornada Frontend: Frontend Web com ReactJS – Introdução (Parte 1)

Ocean Beginner: Prototipação rápida: Desenvolvimento e Validações*

Trilha Ágil: Desenvolvimento Ágil: Kanban*

19/04

Trilha de Fabricação Digital: Manufatura Aditiva – Impressão e Escaneamento 3D (Parte 3)*

22/04

Trilha UX: Oficina de Prototipagem de Dispositivos Móveis

Trilha IoT: Laboratório de IoT em Cloud*

Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica/Microcontroladores para Fabricação Digital (Parte 1)*

Trilha IA: Deep Learning: Introdução com Keras e Python*

Trilha IA: Ciência de Dados: Processamento de linguagem natural e mineração de opinião em Python*

23/04

Jornada Backend: Laboratório de Backend e Banco de Dados com MongoDB

Trilha IoT: Construindo aplicações IoT de modo ágil

Ocean Beginner: Modelo de Negócio e de Mercado*

Trilha IA: Ciência de Dados: Processamento de linguagem natural e mineração de opinião em Python*

24/04

Trilha de Programação: Programando para web com Python, CSS e HTML (Parte 4)

Trilha UX: Tópicos de UX para Design de Serviços

Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica/Microcontroladores para Fabricação Digital (Parte 2)*

Trilha Backend: Backend com NodeJs e Express*

Trilha Metaverso: Laboratório de Realidade Virtual (Parte 1)*

25/04

Jornada Backend: Integrando os serviços de backend na nuvem

Jornada Frontend: Frontend Web com ReactJS – Introdução (Parte 2)

Ocean Beginner: Pitch*

Trilha Backend: Laboratório de Backend e Banco de Dados com MongoDB*

Trilha IA: Previsão de Séries Temporais*

26/04

Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica/Microcontroladores para Fabricação Digital (Parte 3)*

Trilha Metaverso: Laboratório de Realidade Virtual (Parte 2)*

Trilha IA: Avançando com Deep Learning*

27/04

Trilha de Empreendedorismo Tecnológico Inovador: Catálise (Parte 1)**

29/04

Trilha UX: Prototipação no-code de soluções digitais (Parte 1)

Trilha IoT: Introdução aos dispositivos wearables

Trilha Metaverso: Laboratório de Realidade Virtual (Parte 3)*

Trilha Digital Health: Aplicações de Wearables na Saúde*

30/04

Jornada Frontend: Frontend Web com ReactJS: Integração com Backend (Parte 1)

Trilha UX: Prototipação no-code de soluções digitais (Parte 2)

Trilha Digital Health: Aplicações do Metaverso na Saúde*

*Atividades realizadas presencialmente no campus de Manaus.

**Atividades realizadas presencialmente no campus de São Paulo.

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung Electronics Co., Ltd. inspira o mundo e molda o futuro com ideias e tecnologias transformadoras.

A empresa está redefinindo o mundo de televisores, smartphones, dispositivos portáteis, tablets, eletrodomésticos, sistemas de rede, memória, sistema LSI e soluções de semicondutores e LED e oferece uma experiência conectada perfeita por meio do seu ecossistema SmartThings e da colaboração aberta com parceiros.

