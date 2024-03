CBA disponibiliza projetos aptos a receber investimentos da Lei de PD&I

Manaus (AM) — O Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA) está disponibilizando a primeira parte do portfólio de projetos e soluções que estão aptos a receberem investimentos estabelecidos pela Lei de PD&I. O conjunto de iniciativas pode ser acessado por meio do novo site da instituição no endereço eletrônico www.cbamazonia.org/projetos.

“A divulgação desse portfólio é um passo extremamente importante para aumentar o diálogo do CBA com essa comunidade empresarial e investidora em projetos de PD&I”, destacou o diretor-geral do CBA, Márcio Miranda.

Até o momento são oito projetos referentes a pesquisas que já estão sendo desenvolvidas nas dependências do CBA por meio do corpo de pesquisadores da instituição. O valor dos projetos varia entre R$ 1,5 milhão e R$ 4 milhões.

A apresentação dos projetos atende às exigências da portaria conjunta MDIC/Suframa n.º 11 de 27 de dezembro de 2023 que trata das aplicações de recursos em Organizações Sociais que mantenham contrato de gestão com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e que promovam e incentivem a realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área da bioeconomia com sede na Amazônia Ocidental ou no Estado do Amapá.

Para a diretora de Bionegócios do CBA, Andrea Lanza, os projetos selecionados contemplam prioritariamente a valorização das cadeias produtivas e o compartilhamento de benefícios com as populações tradicionais.

“Essa é a grande missão que o CBA tem buscado desenvolver agora nessa nova roupagem, nessa nova versão e nessa nova gestão”, ressaltou Lanza.

Todos os projetos do CBA são soluções desenvolvidas a partir da pesquisa aplicada em biodiversidade, estimulando o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, em laboratórios multiusuários de alta tecnologia, ambiente com sistema de inovação aberta, estimulando a parceria para negócios, incentivando a estruturação e o fortalecimento das cadeias produtivas, preservando o meio ambiente, promovendo benefícios sociais e econômicos para as comunidades tradicionais e valorizando o conhecimento de origem amazônida.

O diretor de Operações do CBA, Caio Perecin, explicou como se deu a seleção dos projetos. “A gente buscou entender as demandas do mercado com as empresas, produtores, agentes de governo e organizações não governamentais que também têm conhecimento das cadeias produtivas, para atender a essas demandas com novas soluções tecnológicas que promovam a geração de novos bionegócios e a geração de renda para as populações ribeirinhas e populações tradicionais”, afirmou Caio.

Os projetos apresentados no site são os seguintes:

1.Utilização do lodo de Estação de Tratamento de Esgoto para a produção de adubo orgânico;

2.Obtenção e caracterização de bebida clarificada de bacaba e açaí e estudo clínico de sua utilização no controle de aterosclerose e obesidade;

3.Biodefensivos para a Agricultura: Utilização de microrganismos no controle biológico de pragas e doenças de cultivos de importância econômica na Amazônia;

4.Biofertilizantes para o emprego em sistemas de produção agrícola regionais a partir de microrganismos amazônicos;

5.Estruturação da cadeia produtiva do curauá para a elaboração de protótipos;

6.Desenvolvimento de embalagens inteligentes e sustentáveis à base de resíduos agroindustriais;

7.Microalgas amazônicas como fonte de insumos para produtos plant based e para a obtenção de pigmentos naturais;

8.Estruturação da Central Analítica do CBA para o monitoramento da qualidade na cadeia produtiva de óleo de copaíba.

*Com informações da assessoria

