Foragidos da Justiça são recapturados em Manaus após abordagem da polícia

Manaus (AM) — Dois foragidos da Justiça foram recapturados nesta última sexta-feira (29), pela Polícia Militar do Amazonas em ocorrências nas zonas Norte e Centro-Oeste da capital amazonense. Em uma das ações foi apreendido R$ 8.700 em espécie.

No bairro Alvorada, policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), por volta das 14h, com a informação de que na rua 3 havia um suspeito de roubo detido por populares. Já no local, foi constatado que ele possuía mandado de prisão em aberto.

O homem foi conduzido para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Já na Zona Norte, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) realizavam patrulhamento, por volta das 22h, quando receberam denúncia anônima de que um homem, que estava consumindo bebida alcoólica, estava armado na rua Polo Sul. Após diligências no local, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado.

Com ele foi encontrado R$ 8.700 em espécie e dois aparelhos celulares. Ainda durante os procedimentos, foi constatado junto ao Cecopom, que ele possuía mandado de prisão em aberto. Em seguida, o homem e o material apreendido foram encaminhados para o 6° DIP.

*Com informações da assessoria

