Dia Mundial da Atividade Física: especialista dá dicas sobre alimentação e desempenho

No dia 6 de abril é celebrado o Dia Mundial da Atividade Física, uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) para promover a prática regular de exercícios físicos e combater o sedentarismo, um dos principais fatores de risco para a saúde. No entanto, para que os benefícios da atividade física sejam aproveitados ao máximo, é preciso também cuidar da alimentação. Quando não se ingere todos os nutrientes essenciais ao bom funcionamento do corpo, pode ser necessária a suplementação alimentar.

“Além de uma alimentação saudável proporcionar saúde e bem-estar, ela ajuda também a prevenir doenças crônicas não transmissíveis como câncer, diabetes e pressão arterial. Então, é muito importante a gente ter uma alimentação rica em nutrientes”, comenta a nutricionista Deuzilene Casado, que auxilia pessoas que buscam esse tipo de ajuda em visitas à flag ship Santo Remédio, onde atua.

Uma pesquisa, realizada em 2018 pela Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), revelou que oito em cada dez brasileiros buscam uma alimentação saudável. Por outro lado, o mesmo levantamento apontou que seis em cada dez preferiam alimentos considerados “mais saborosos” do que saudáveis.

Além de aumentar a incidência de doenças, a má alimentação pode ser especialmente negativa para praticantes de atividade física, como esportes e musculação. É que, sem os nutrientes adequados, o corpo fica sem ‘combustível’ para trabalhar. Outra consequência é a possível perda de massa muscular, efeito contrário ao que se espera de atividades como musculação.

“Nesses casos, a suplementação fornece mais nutrientes e energia ao corpo, fazendo com que o desempenho de atletas, amadores ou profissionais, seja mais eficiente. Os benefícios são os mais variados. Há quem tome para ter bem-estar, melhorar a saúde, aumentar o nível de determinado nutriente, ganhar músculos e emagrecer. O uso de suplementos vitamínicos, por exemplo, pode ajudar a suprir a falta de alguma vitamina que uma dieta não conseguiu atingir”, explica a especialista.

Qual escolher?

O primeiro passo para escolher um suplemento alimentar, segundo Deuzilene, é procurar um nutricionista que possa avaliar a sua rotina alimentar e verificar quais nutrientes podem precisar de reposição. Além desse fator, a análise leva em conta possíveis alergias ou intolerâncias. A especialista elenca aqueles considerados importantes para a saúde de quem pratica atividades físicas.

“Para quem pratica esportes ou outro tipo de atividade, alguns nutrientes essenciais são o cobre, cromo, ferro, manganês, magnésio, sódio, zinco e cálcio. Outros particularmente importantes são as vitaminas A, E, C e vitaminas do complexo B, em especial B6 e B12”, orienta.

Um suplemento que costuma ter destaque entre atletas é o chamado Whey Protein, uma proteína de alto valor biológico, rápida absorção e essencial para a recuperação muscular após exercícios. “Ideal para consumir após os treinos, o Whey fornece os aminoácidos necessários para reparar as fibras musculares danificadas, acelerando o processo de regeneração”, afirma a nutricionista.

Para além da alimentação, outros hábitos importantes para os praticantes de atividades físicas são a correta hidratação (2 litros por dia para adultos) e o descanso adequado de pelo menos 7h a 9h de sono por noite. Também é essencial manter uma rotina de treinos que respeite a recuperação do seu corpo, sem forçar os músculos.

*Com informações da assessoria

