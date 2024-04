Lutadores de Jiu-jitsu fazem pesagem e encaradas em Shopping de Manaus

Manaus (AM) – O Shopping Ponta Negra recebe nesta sexta-feira (5), às 19h, a sessão oficial de pesagem e encarada dos atletas de jiu-jitsu que vão disputar a décima edição da Amazon Abu Dhabi, que ocorre na capital amazonense neste fim de semana. Ao todo, 28 atletas do estado que vão protagonizar as lutas se encaram diante do público antes de se enfrentarem no tatame.

Será a última pesagem e a encarada final entre os lutadores que vão competir no sábado. O momento tradicional e protocolar também funciona como um termômetro para o público sobre como será o clima entre os atletas antes da disputa. O evento é gratuito e vai acontecer no piso L2.

“A pesagem é uma das etapas da competição. Antes dela, o atleta ainda passa por uma avaliação médica. Com a pesagem, a gente confirma se os lutadores estão no mesmo peso e poderão se enfrentar naquele card. Digamos que seja a primeira luta do atleta, que é a psicológica, de mostrar para o adversário o nível de preparo”, explica o lutador Robert Pato, organizador da competição.

Antes da pesagem e encarada, nesta sexta, os protagonistas do Amazon Abu Dhabi 2024 também farão um treino de demonstração para o público do centro de compras.

A gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, destaca que o evento abre a programação do centro de compras para o mês de abril, que será marcado por ações em homenagem às mães e para a conscientização sobre o autismo.

“Esse evento de pesagem e encarada é uma etapa clássica e oficial da competição de luta e o Shopping Ponta Negra entra nessa parceria como uma apoiadora do esporte e também com a missão de oferecer uma oportunidade única para os clientes verem os atletas mais de perto e entrarem no clima da competição”, disse.

Realizado pela RP Eventos, o Amazon Abu Dhabi acontece neste sábado (6), a partir das 20h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus. Serão 17 lutas entre os cards masculino e feminino com a participação de atletas da capital amazonense e de Boa Vista (RR).

*Com informações da assessoria

