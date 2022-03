Vigilância Hospitalar do Amazonas realiza visitas técnicas em Manaus

Manaus (AM) – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), realiza, até o dia 1º de abril, visitas técnicas a unidades de saúde identificando a situação atual da gestão dos núcleos de vigilância epidemiológica.

As visitas técnicas são realizadas pela equipe da coordenação estadual dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar em toda rede hospitalar pública de Manaus.

Os técnicos monitoram cada unidade para identificar potencialidades e fragilidades que os núcleos possam apresentar.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que os Núcleos de Vigilância Hospitalar são fontes de informação para o sistema de vigilância no estado do Amazonas.

“As visitas técnicas são estratégias para intensificar e fortalecer a saúde no estado, pois representam um grande avanço institucional para a qualidade e organização desses serviços”, ressalta Tatyana.

De acordo com a coordenadora estadual da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (Renaveh), vinculada à FVS-RCP, Andréia Santos, ao identificar as necessidades dos núcleos de Vigilância Hospitalar, a coordenação estadual atua em parceria para reduzir os problemas detectados.

A visita técnica utilizada nas unidades hospitalares, foi conduzida pela apoiadora do Ministério da Saúde (MS), Fabiana Bianchet.

Em 2022, a previsão é que sejam doados mobiliários, como cadeiras, mesas e armários, para as 18 unidades de saúde que fazem parte do Renaveh.

Visitas técnicas

O RENAVEH também tem a função de implantar em todas as unidades hospitalares de Manaus um Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar.

A formalização é realizada por meio da assinatura de um termo de compromisso pelos gestores hospitalares.

As visitas técnicas já contemplaram as seguintes instituições: As Maternidades Dona Nazira Daou, Balbina Mestrinho, Ana Braga, Alvorada, Chapot Prevost, Azilda da Silva Marreiro; além dos Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, São Raimundo e Alvorada.

Vigilância Hospitalar

Os núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar são os setores responsáveis pelo planejamento e execução das ações de epidemiologia hospitalar, incluindo a vigilância epidemiológica das doenças de notificação compulsória e outros fatos de interesse para a saúde pública.

São responsáveis pela vigilância permanente dos problemas de saúde que podem pôr em risco a saúde da população.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus.

Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551.

