Longa nacional estreia no Cine Casarão, em Manaus

Manaus (AM)- O filme nacional “A Mesma Parte de Um Homem” é a estreia da semana no Cine Casarão, espaço cultural dedicado à Sétima Arte no Casarão de Ideias, localizado na Rua Barroso, 279, Centro, zona Sul de Manaus.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

Dirigido por Ana Johann, o longa-metragem conta a história de Renata, que ao ficar isolada no interior com a filha e o marido, compreende o medo como algo comum, cotidiano. A chegada à localidade de um desconhecido muda tudo, despertando coisas até então adormecidas. A primeira exibição será na sexta-feira (8), às 17h, e a reexibição será no sábado (9), às 19h30.

Continuações

Ainda na programação do espaço cultural, é possível conferir a reexibição de “Drive My Car”, vencedor do Oscar 2022 na categoria Melhor Filme Estrangeiro. Os dias e horários são: quinta-feira (7), às 18h30; sexta, às 19h, e domingo (10), às 16h.

Também seguem em cartaz “A Mulher de Um Espião” (quinta, 16h30; domingo, 19h), “Pajeú” (sexta, 15h30), “Surdina” (sábado, 15h30) e “O Presidente Imperdoável” (sábado, 17h30).

