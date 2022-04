SSP-AM oferta vagas para estágio em diversas áreas

Manaus (AM)- A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), anuncia a abertura de vagas para estágio em diversas áreas de atuação, distribuídas entre os órgãos que integram a secretaria.

As vagas oferecidas para as ciências humanas e sociais são de: Jornalismo; Direito; Recursos Humanos; Administração; Odontologia; Enfermagem e Farmácia. Já nas áreas de ciências exatas, as vagas são de: Design; Contabilidade e Arquivologia.

A Secretaria também oferta vagas de estágio, para estudantes de cursos na área de Tecnologia da Informação, sendo eles: Sistemas de Informação; Análise de Sistemas; Gestão da Tecnologia da Informação; Tecnologia em Banco de Dados; Ciência da Computação e Engenharia da Computação.

Para todas as vagas, os candidatos devem estar cursando a partir do segundo período de seus respectivos cursos. Para concorrer às vagas, basta enviar o currículo, até esta quinta-feira (7), para o e-mail: ssp.estagioam@gmail.com, identificando no assunto do e-mail, o curso que o candidato estuda.

