Adolescente é assassinado a tiros na zona Oeste da capital

Manaus (AM) – Um adolescente identificado como Wesley Campos, de 16 anos, foi assassinado a tiros no início da noite desta segunda-feira (11), na rua 29 de Julho, na comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, zona Oeste da capital.

De acordo com informações preliminares, a vítima estava no local quando uma dupla em uma motocicleta de placa, e modelo não identificados, chegaram efetuando vários disparos contra a adolescente. Wesley tentou fugir, porém, foi alcançado pelos criminosos, e atingido com vários tiros pelo corpo.

Wesley foi socorrido por populares e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campo Sales, porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da vítima na unidade de saúde. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso.

