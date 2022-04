Torcida do Flamengo compra mais de 55 mil ingressos para jogo contra Palmeiras

Com quatro pontos na tabela do Brasileirão, o Flamengo recebe o Palmeiras - que tem dois empates em duas rodadas

O Maracanã receberá um grande público para o jogo desta quarta-feira (20) entre Flamengo e Palmeiras, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Até a tarde desta terça, e 55 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada. Restam entradas apenas para o Setor Sul.

Devido a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o jogo desta quarta-feira, no Maracanã, só terá torcida do Flamengo.

Com quatro pontos na tabela do Brasileirão, o Flamengo recebe o Palmeiras – que tem dois empates em duas rodadas – às 19h30, no Maracanã.

Flamengo preparado

O time encerrou na manhã desta terça-feira (19), no Ninho do Urubu, a preparação para o confronto diante do Porco.



O Mister Paulo Sousa comandou uma atividade técnica e tática com o elenco rubro-negro. Os 15 minutos iniciais do treino foram abertos para a imprensa. O atacante Bruno Henrique realizou um trabalho leve no gramado. Já o lateral-esquerdo Ayrton Lucas seguiu o processo de recuperação.



Flamengo e Palmeiras já se enfrentaram 65 vezes na história do Campeonato Brasileiro, com 21 vitórias do Mais Querido, contra 22 do Alviverde, além de 22 empates. O Rubro-Negro leva uma pequena vantagem nos gols marcados: 87 a 83.

Palmeiras

O Verdão treinou na manhã desta terça-feira (19), na Academia de Futebol. Um treino tático de mais de 1h de duração encerrou a preparação do elenco. O técnico Abel Ferreira separou duas equipes no gramado, passou diversas orientações e praticou situações de jogo. Depois, os jogadores ensaiaram jogadas e bolas paradas.

“Temos de ter tranquilidade. Fizemos um bom jogo contra o Goiás, mas a bola não entrou. A equipe está trabalhando bem. É claro que é bom somar pontos para não nos distanciarmos dos primeiros colocados. Um jogo importante contra o Flamengo, sabemos que será de muita pressão e intensidade. Pela maturidade que adquirimos nos últimos anos, tenho certeza que vamos colocar nosso jogo em prática e fazer o melhor para buscar a vitória”, disse o lateral-direito Marcos Rocha.

O jogo de quarta-feira (20) será o de número 150 do Palmeiras. Além disso, o Verdão pode chegar ao 200º gol contra o Flamengo em toda a história.

Fotos: Gilvan de Souza CRF/ Cesar Greco- Palmeiras

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Flamengo bate São Paulo por 3 a 1 no Brasileirão

Palmeiras derrota o São Paulo e conquista o Paulistão

Palmeiras oferece R$ 110 milhões por Pedro e Flamengo recusa