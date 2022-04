Maria Sharapova anuncia gravidez do primeiro filho

Maria Sharapova, ex-jogadora profissional de tênis e número 1 do ranking da WTA, anunciou que está esperando seu primeiro filho. A revelação foi feita por meio de suas redes sociais, no dia em que completou 35 anos, com uma foto em que mostra os primeiros sinais de sua gravidez.

“Começos preciosos! Comer bolo de aniversário por dois sempre foi minha especialidade”, escreveu Sharapova em seu perfil pessoal do Instagram. Além disso, nenhuma outra informação, em especial sobre o tempo da gravidez, foi informado pela russa.

A tenista é uma das atletas mais bem sucedidas da Rússia nos últimos tempos, chegando a ser a atleta mais bem paga do mundo em 2010. Após renovar o seu contrato com a Nike, marca americana de artigos esportivos, a russa passou a receber um valor de 70 milhões de dólares por ano (cerca de 126 milhões de reais, à época).

Sharapova anunciou sua aposentadoria do tênis há mais de dois anos, em 26 de fevereiro de 2020. À época, afirmou que passaria a dedicar mais a seus negócios e compromissos publicitários. Na sequência, anunciou seu noivado com o empresário britânico Alexandr Gilkes, de 42 anos, que possui relações próximas à família real britânica.

Durante sua carreira, Sharapova conquistou cinco títulos de grand slams, com um Wimbledon, um Australian Open, um US Open e dois Roland Garros. Além disso, também soma uma medalha de prata olímpica em Londres 2012. Nos últimos anos, conviveu com recorrentes lesões, realizando seu último jogo na primeira fase do Australian Open, quando perdeu para a croata Donna Vekic.

