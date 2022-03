Tenista Novak Djokovic anuncia que está fora do Indian Wells e do Miami Open

O tenista Novak Djokovic formalizou, nessa quarta-feira (9), sua desistência do Masters 1000 de Indian Wells. A participação do sérvio era uma dúvida e, mesmo assim, o atleta chegou a ter seu nome divulgado na chave.

O comunicado de Djokovic, falando que não participará da competição, foi feito após o sorteio, mas antes da divulgação da da ordem dos jogos. Isso fez com que o búlgaro Grigor Dimitrov fosse movido na chave e passasse a ocupar a cabeça 33, no lugar do sérvio. Dimitrov agora estreia contra o vencedor da partida entre David Goffin e Jordan Thompson.

O adversário anterior do búlgaro, Tommy Paul, enfrenta um tenista do quali ou um lucky-loser. Quem vencer o confronto, joga contra Alexander Zverev, número do 3 do mundo.

Além de não participar do Indian Wells, Djokovic também anunciou que não participará do Miami Open. O tenista não pode entrar nos Estados Unidos sem apresentar o comprovante de vacinação completo e já dava indícios de que provavelmente não poderia jogar.

O sérvio só conseguiu disputar o ATP 500 de Dubai na atual temporada, uma vez que não exigia o comprovante de vacinação, chegando às quartas de final. Novak Djokovic também ficou de fora do Australian Open após viaja até o país e ser barrado pelas autoridades australianas. A expectativa é que ele consiga participar do Roland Garros, já que a França suspendeu o passaporte vacinal.

