David Almeida se reúne com Beth Dezembro e pode trazer Guns N’ Roses para Manaus

Manaus (AM) – O show do Guns N’ Roses pode ser uma realidade para os fãs manauaras da banda. O prefeito David Almeida divulgou nas redes sociais que se reuniu com a promotora de eventos, Beth Dezembro, durante a segunda-feira (25) e pode trazer o show da banda americana para a capital amazonense.

Na legenda da foto, compartilhada nas redes sociais, o prefeito promete um megashow e deu a entender que as tratativas eram pra trazer o Guns N’ Roses para Manaus, com a hashtag “Welcome to the jungle”, fazendo referência a uma música da banda.

Na semana passada, David disse que gostaria que Manaus recebesse um show da banda. A ideia é que a apresentação aconteça durante o Passo a Paço 2022, que está previsto para acontecer nos dias 2, 3 e 4 de setembro.

Os artistas virão ao Brasil para apresentação no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, no dia 8 de setembro. A ideia de David é aproveitar a vinda da banda para o Brasil e que eles parassem em Manaus para o show.

“Eles tocam no Rock in Rio no dia 8 de setembro, e nós estamos propondo que eles parem aqui em Manaus para fazer show no dia 2. Seria o Welcome to the Jungle na floresta amazônica”, disse David Almeida.

