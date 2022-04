Aplicativos de Amom têm quase 2,3 mil inscritos para testes iniciais após 48h de anúncio

Usuários inscritos serão convidados a fazer uso do aplicativo para melhorias na funcionalidade

Manaus (AM) – Os aplicativos Amônibus e Buracômetro, lançados pelo vereador Amom Mandel (Cidadania), estão com fila de 2.292 mil cidadãos manauaras para participarem dos testes iniciais. As ferramentas que auxiliarão na fiscalização de Manaus foram anunciadas pelo vereador durante a sessão plenária da última terça-feira (26).

No Amônibus, os usuários poderão enviar denúncias relacionadas ao transporte público coletivo de Manaus, problemas como linhas atrasadas e ônibus em pane mecânica, por exemplo. Já o Buracômetro será uma plataforma onde qualquer cidadão poderá enviar denúncias de infraestrutura, como buracos nas vias. Um relatório com as informações deverá ser enviado para a Prefeitura de Manaus.

“A expectativa é que gradativamente, nas próximas quatro semanas, os inscritos comecem a ser acionados por mensagem para instalares os apps e darem início aos trabalhos testes. Nossa equipe de desenvolvedores está na fase final de ajustes do Amônibus e Buracômetro”, disse o vereador.

Os usuários inscritos por meio do formulário serão convidados a baixarem as ferramentas e as utilizarem, para que assim sejam identificados e solucionados quaisquer problemas na funcionalidade. Desta forma, os dois aplicativos serão disponibilizados gradativamente a toda a população. Para Amom, a procura e o número de inscritos é positivo, sinal de que a população quer participar ativamente da busca por soluções para os problemas de Manaus.

Uma das pessoas que já se inscreveu para fazer parte da fase de testes dos aplicativos foi Ydsa Carvalho. Para ela, este é um importante e necessário meio de fiscalização.

“Acredito que com esse trabalho do vereador nós vamos conseguir buscar melhorias para a nossa cidade. Cobrar os gestores públicos quanto à circulação dos ônibus, o tempo que os ônibus demoram para passar e os buracos na cidade”, afirmou.

Desenvolvidos por uma empresa paga com o aumento salarial dos parlamentares e por uma equipe de voluntários, os aplicativos são ferramentas tecnológicas importantes para o desenvolvimento da cidade.

Para entrar na fase de testes dos aplicativos os interessados precisam preencher um formulário e, após isso, aguardar mensagem para fazer o download do app solicitado. As plataformas vão operar nos sistemas operacionais Android e iOS.

