Mais de 3,3 mil pessoas participaram de seleções para empregos em 2022

Manaus (AM)- O Amazonas apresentou balanço do número de vagas ofertadas e pessoas admitidas no mercado de trabalho, através do Sine Amazonas nos primeiros quatro meses de 2022.

Os dados são da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

De acordo com informações divulgadas, no dia 28 de abril, pelo Mais Emprego e pela Base de Gestão de Intermediação de Mão de Obras, 1.754 vagas foram ofertadas de janeiro a abril deste ano, enquanto mais de 3,3 mil pessoas foram encaminhadas para as seleções de emprego.

Em comparação aos últimos três anos, 2022 está na média. Em 2019, o Sine Amazonas conseguiu ofertar 2.262 vagas no mesmo período; em 2020, antes da pandemia da Covid-19, foram oferecidas 2.492; enquanto em 2021, mais de 600 foram divulgadas, correspondendo assim ao período pandêmico.

Quanto ao número de inseridos no mercado de trabalho, este ano já ultrapassou a marca de 500 admitidos, apenas de janeiro a abril. De acordo com a diretora do Sine Amazonas, Dayanna Machado, é essencial que esses dados sejam divulgados, para que a população esteja informada sobre novas oportunidades que surgem todos os dias.

Para o secretário executivo da Setemp, André Mota, esses números são significativos, visto que se passaram apenas quatro meses. E isso é resultado de um trabalho intenso realizado pelo Sine Amazonas.

“Estamos sempre em busca de oferecer as melhores vagas de empregos para que os cidadãos possam estar inseridos no mercado de trabalho e o nosso objetivo, junto com o Governo do Amazonas, é contribuir para o crescimento de oportunidades no estado”, disse Mota.

