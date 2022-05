Terapias inovadoras chegam a Manaus evitar a calvície

Manaus (AM) – A procura por transplante capilar em homens e até em mulheres é notório, principalmente depois da Covid-19, que provocou a queda de cabelos em pessoas de todas as idades, como uma das mais comuns sequelas da pandemia.

No entanto, em Manaus, já existem tratamentos capilares à disposição que podem solucionar qualquer problema capilar e que são imprescindíveis para o pré e pós daqueles que optam pelo transplante.

A diretora técnica da Clínica Mais Cabello, a tricologista Sandra Perondi, explica que há tratamentos para diversos desconfortos capilares, como: excesso de oleosidade, dermatites, caspa, seborreia, rejuvenescimento e também terapias para reparo dos fios.

Com experiência reconhecida na área capilar, a tricologista destaca para o público manauara as mais modernas terapias capilares da atualidade.

É o caso do Vitta Hair (microagulhamento capilar associado a ativos medicamentosos, induzindo o folículo capilar para estimular o crescimento).

Outra opção disponível na clínica, a Mais Cabello, conta com as melhores tecnologias do mercado que incluem o Photo Hair (bioestimulação fotônica que ajuda a prevenir a progressão da queda e fortalecer os fios). Há ainda terapia ilib, antioxidante, anti-inflamatório e combate ao envelhecimento das células.



“Cada pessoa é um caso diferente e nossa proposta é oferecer terapias capilares acessíveis e individualizadas, tanto para casos de pré-transplante, para preparação do couro cabeludo, como também para os pós-transplante, para estimular o crescimento do cabelo”, destaca Perondi.

TRANSPLANTE CAPILAR



De acordo com a especialista, em muitos casos, as terapias já solucionam em boa parte os problemas que ocasionam a queda dos cabelos mas, para os casos em que o transplante capilar é recomendado, a Mais Cabello também dispõe de uma série de práticas para os resultados sejam potencializados, a começar pelo acompanhamento do couro cabeludo dos pacientes depois do transplante.



Também fazem parte dos procedimentos “pós-transplantes” a eletroterapia, com efeito (cicatrizante, bactericida e outros) e a fototerapia – laser e led com efeito (anti-inflamatório, estimulante e outros), para melhor ancoragem ao folículo e auxiliar a regeneração celular e do couro cabeludo.



“Também dispomos de produtos exclusivos de tratamentos e cuidados diários domiciliares, para todos os clientes-pacientes, obterem a curto prazo os melhores resultados”, destaca Sandra Perondi.

A clínica Mais Cabello fica na rua Javari, 16, Vieiralves.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

