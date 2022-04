Unidade de saúde revitalizada é entregue no bairro Japiim, em Manaus

Contando com duas equipes de profissionais de saúde, a USF realiza atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou nesta quarta-feira (20), as novas instalações da Unidade de Saúde da Família (USF) S-33, localizada no bairro Japiim, zona Sul da capital.

O estabelecimento de saúde, de porte I-B, passou por uma ampla reforma, por meio de Parceria Público-Privada (PPP), e proporcionará mais qualidade aos atendimentos ofertados à população para a qual a unidade é referência.

“Foi através desse modelo de parceria, de contrato, que conseguimos dar um salto de qualidade na saúde básica de Manaus com relação à infraestrutura, equipamentos e modernização das nossas unidades básicas. Já estamos com a 21ª unidade entregue de um contrato de 68 que serão inauguradas ao longo do ano, por meio dessa parceria, e ao todo, serão 99 obras na rede municipal de saúde, incluindo construções, reformas e ampliações de unidades”, disse o prefeito.

A unidade, de porte I-B, recebeu trabalhos de revitalização, como a troca de telhado, restauração de equipamentos médicos hospitalar e odontológico, renovação de mobiliários danificados, revisão e troca de condicionadores de ar, revisão e manutenção das instalações hidráulicas, serviços de pintura interna e externa, jardinagem e outros.

Para o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, a entrega da USF S-33 reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com a área de saúde, que este ano comemora bons índices no Previne Brasil, novo modelo de monitoramento de qualidade e transferência de recursos financeiros do Ministério da Saúde, que avalia o desempenho de cada município em sete indicadores de Atenção Primária à Saúde.

“O prefeito David Almeida tem priorizado a área da saúde investindo na melhoria das estruturas das nossas unidades, para que a população tenha uma assistência em saúde qualificada. A atenção básica vem sendo fortalecida mês a mês, seguindo a determinação da gestão em aprimorar os serviços ofertados”, assinalou.

Serviços

A carteira de serviços de saúde da unidade S-33 no bairro do Japiim, cuja população estimada é de 59.038 pessoas, compreende a coleta de material para exame laboratorial, coleta de preventivo do câncer de colo do útero (Papanicolau), curativos, retirada de pontos, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, verificação de peso e altura, administração de medicamentos injetáveis e orais, aplicação de vacinas e dispensação de medicamentos básicos.

Contando com duas equipes de profissionais de saúde, sendo uma de Estratégia Saúde da Família (ESF) e uma de Saúde Bucal, a USF realiza atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem.

A USF S-33 compõe a Rede de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS), que é estruturada para ofertar serviços e ações de saúde de caráter preventivo, para evitar a sobrecarga da rede de média e alta complexidades.

