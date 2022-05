Mais de 70 participantes de oficinas recebem certificados em Manaus

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), iniciou na manhã desta sexta-feira (6), as oficinas de qualificação profissional do projeto “Qualificar é o Caminho Certo para Empregar”, em parceria com o Instituto Mix Manaus.

As aulas foram realizadas na sede do Instituto, localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona Centro-Sul.

Nessa edição do projeto, mais de 70 selecionados participaram das atividades e aprovaram a iniciativa da Prefeitura de Manaus.

Divididos em cinco turmas, o grupo foi certificado nas oficinas de Primeiro Emprego, Liderança e Vendas, Cuidados para Pets, Banho para Pets, Produtos Congelados como pães diversos e salgados fritos e assados.

“Essa é mais uma certificação de profissionais prontos para empreender e atuar no mercado de trabalho. Hoje nós estamos formando turmas voltadas para áreas com grande demanda de empregabilidade. É muito importante esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela gestão do prefeito David Almeida, em preparar e capacitar essas pessoas, da melhor forma possível“, destacou o subsecretário da Semtepi, Gustavo Igrejas.

O Projeto “Qualificar é o Caminho Certo para Empregar” visa disponibilizar qualificação presencial para o público em geral, com temas em alta demanda de empregabilidade.

Segundo a participante Tatiane Macedo, os temas das oficinas são importantes para o mercado de trabalho, principalmente para quem está na busca do primeiro emprego.

“Eu participei da oficina de produtos congelados e salgados congelados. Gostei muito desse curso, uma aula bem inovadora. Realmente aprendemos técnicas que vão minimizar muito o nosso tempo e ganhar uma renda extra”, ressaltou Tatiane Macedo.

*Com informações da prefeitura de Manaus

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Luiza Maria / Semtepi

