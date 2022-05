Meia Maratona Sustentável do AM acontece neste domingo (15)

Com foco no meio ambiente, os organizadores da Meia Maratona Sustentável farão a distribuição de 500 mudas de árvores

Manaus (AM)- Mais de 2,3 mil atletas profissionais e amadores participam, neste domingo (15), da Meia Maratona Sustentável do Amazonas, que volta a ser realizada pelo Centro de Ensino Técnico (Centec) após interrupção de dois anos, devido à pandemia.

Ao todo, são 1.216 corredores masculinos e 1.064 femininos, além de 34 especiais cadeirantes, que disputam o lugar mais alto do pódio, em percursos de 6, 10 e 21 quilômetros.

A largada será às 5h30, num dos cartões postais da zona Oeste de Manaus, a ponte jornalista Phelippe Daou, sobre o Rio Negro. Neste ano, além de atletas do Amazonas, também estão na disputa corredores vindos de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pará, Roraima e até dos EUA.

Por aqui, além de Manaus, os municípios com maior número de corredores são Manacapuru e Presidente Figueiredo, na região metropolitana.

Conforme os organizadores, para cada percurso haverá premiações em troféus e medalhas nas categorias masculino e feminino, deficiente visual, usuário de cadeira de rodas e terceira idade (pessoas acima de 60 anos), além de premiações em medalhas por faixa-etária e troféu para a premiação por equipes.

“Mas não é só. Para os primeiros colocados nas principais categorias, também teremos premiações em dinheiro, bolsas de estudo e cesta de produtos oferecidos pelo Centec e por nossos parceiros”, destaca a coordenadora de marketing do evento, Driele Cazumba.

Reciclagem

Outra novidade nesta 3ª edição da Meia Maratona Sustentável do Amazonas é que todo o lixo gerado na área da corrida será catalogado para destinação ambientalmente correta, inclusive reciclagem. O trabalho será feito em parceria com a Residuum, uma startup focada na gestão do ciclo de vida de produtos pós-consumo.

Para isso, toda a área de circulação do evento será equipada com bags de lixo, apropriadas para o recolhimento de materiais como papel, plástico, vidro, metais e rejeitos. Já no trajeto da corrida serão colocadas bags de lixo em 10 pontos estratégicos para o descarte de copos de água. Após o evento, uma cooperativa irá coletar os recicláveis e dar a destinação correta.

Ainda com foco no cuidado com o meio ambiente, os organizadores da Meia Maratona Sustentável farão a distribuição de 500 mudas de árvores doadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

