Atem mobiliza torcida do Manaus FC com ações interativas, neste domingo

Manaus (AM) –O duelo do Manaus Futebol Clube contra o São José-RS, neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília), pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, na Arena da Amazônia, vai contar mais uma vez com a torcida especial da Distribuidora Atem. A empresa vai levar para a Arena ações de mobilização da torcida.

Serão montados dois espaços de interação para os torcedores. Um é o Chute a Gol, onde cada caçapa da trave dará direito a brindes variados, de acordo com o nível de dificuldade da jogada. A segunda ação envolve um espaço instagramável para o torcedor registrar sua participação no jogo; e onde também será realizado o Desafio da Embaixadinha.

A Atem patrocina o Manaus FC desde 2018 por entender a importância do futebol como esporte local e ferramenta para o desenvolvimento da sociedade.

Sobre a Atem

O Grupo Atem é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial e construção naval, entre outras, sendo a principal delas a Atem Distribuidora de Petróleo, fundada há 21 anos. O Grupo está presente em 11 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 300 postos franqueados, 8 bases de distribuição ativa, uma base em construção e milhares de clientes ativos, movimentando um total de mais de 5 bilhões de litros de combustíveis por ano.

