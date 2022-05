Pesquisa indica ‘empate técnico’ entre Wilson Lima e Amazonino

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima (União Brasil) cresceu na intenção de voto dos eleitores em pesquisa divulgada nesta segunda-feira (30). O atual chefe do Executivo estadual alcançou 10% de preferência, enquanto Amazonino Mendes (Cidadania) possui 13%, segundo levantamento feito pelo instituto Real Time Big Data, em cenário espontâneo – quando não há citação prévia de nomes dos candidatos.

O empate técnico acontece pelo fato da pesquisa indicar margem de erro de 3 pontos percentuais. No cenário estimulado – quando os entrevistados recebem opções prévias de candidatos -, o ex-governador possui vantagem sobre o atual: Amazonino aparece com 29% das intenções e 23% de Lima.

Assim, Amazonino e Lima confirmam que serão os principais nomes da disputa pelo Governo do Amazonas. Segundo a pesquisa de cenário estimulado do Real Time Big Data, logo após o atual governador, aparece Eduardo Braga (MDB) com 17% das intenções de voto, seguido de Ricardo Nicolau (Solidariedade) com 6%, Henrique Oliveira (Podemos) acumula 4%, Carol Braz (PDT) soma 3% e Marcelo Amil (PSOL) apenas 1%.

Senado

O ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio (PSDB) lidera a disputa pelo Senado no estado com 22% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Omar Aziz (PSD) e Coronel Menezes (PL), empatados com 16% das citações; Luiz Castro (PDT), com 10%; e Chico Preto (Avante), com 7%. Eleitores que votariam em branco ou nulo somam 15% na pesquisa. Não sabem ou não responderam representam 14%.

O instituto ouviu 1.500 pessoas nos dias 27 e 28 de maio em 15 municípios do Amazonas. O nível de confiança da pesquisa é de 95% — o que significa que, se levarmos em consideração a margem de erro, a probabilidade de o resultado da pesquisa retratar a realidade é de 95%.

