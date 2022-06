“Kuka” é encontrado morto em área alagada no Cacau Pirêra

Iranduba (AM) – Francisco Rayka Amorim Martins, 28 anos, conhecido como “Kuka”, foi encontrado morto em uma área alagada na rua 4, bairro Nova Veneza, no Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), na tarde de domingo (5).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, no domingo (5), às 18h24, a mãe da vítima informou que, por volta das 14h30, populares a informaram que o filho dela tinha sido encontrado morto na várzea do Distrito de Cacau Pirêra.

Segundo a polícia, a vítima foi atingida com tiros na cabeça. “Kuka” era bastante conhecido no Cacau Pirêra e o assassinato revoltou amigos e familiares.

A autoria e a motivação seguem desconhecidas. A Polícia Civil vai investigar o assassinato.

Conforme dados do Centro Integrado de Estatística e Segurança Pública (CIESP), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), divulgados na última sexta-feira (3), o município de Iranduba estava sem registrar mortes desde o dia 9 maio.

Desde o início do mês de maio, a SSP-AM informou que tem reforçado o policiamento na região metropolitana de Manaus, com ações integradas de prevenção e repressão.

Leia mais:

Município de Iranduba está sem registros de homicídios há 24 dias

Lavador de carros é morto a tiros em praça no Iranduba

Iranduba é o município do interior do AM com mais homicídios no primeiro trimestre deste ano