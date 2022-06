David Reis articula reunião entre profissionais do transporte executivo com Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), intermediou nesta terça-feira (7), a reunião entre Prefeitura e os profissionais do transporte executivo da Capital, que estiveram na sede do Parlamento reivindicando melhorias à categoria, abrangida pelo recém-aprovado Projeto de Lei do Executivo, o de número 150/2022, que integra os micro-ônibus executivos e alternativos ao sistema de transporte público de passageiros.

Os motoristas chegaram à Casa Legislativa pleiteando demandas que para eles, são necessárias à classe. Segundo o texto do Projeto, o serviço será prestado de forma contínua e permanente, comprometendo-se o permissionário com sua regularidade, segurança, higiene, conforto e cortesia na prestação, assumindo o risco por toda e qualquer despesa.

David Reis recebeu uma comissão formada por seis representantes da categoria, onde confirmou a reunião com o prefeito de Manaus David Almeida, ainda na tarde desta terça-feira. David, já havia se reunido com a categoria no último dia 9 de maio, onde discutiu e ouviu os anseios dos profissionais do transporte alternativo e executivo.

“Quero aqui parabenizar a categoria, pois vocês buscam socorro onde é possível, esse lugar é aqui na Câmara, onde podemos fazer essa intermediação. Vocês estão tomando o caminho do diálogo de forma correta e cirúrgica, pois assim podemos resolver os problemas, tanto da classe, quanto da população”, destacou o presidente da Câmara de Manaus.

O vereador Jaildo Oliveira (PCdoB), representante dos rodoviários na Casa legislativa, parabenizou David Reis pela intermediação feita para atender o pedido dos trabalhadores.

“Quero parabenizar o presidente por este feito, essa aula de democracia, pois assim que soube que os profissionais do transporte estariam na Câmara, ele alinhou com o prefeito a reunião e deixou a Casa legislativa aberta para atender a classe e ajudá-los”.

O vereador Raulzinho (PSDB) também destacou a atuação de David Reis na condução das demandas dos trabalhadores.

“A Câmara é a casa do povo, e a intervenção com o prefeito mostra o respeito do presidente (da CMM) com qualquer classe que vem a esta Casa, e depois desta conversa, haverá um entendimento e desse entendimento, será feito o que é melhor para a nossa cidade”, disse Raulzinho.

Ainda durante o grande expediente desta terça-feira, entrou em discussão a parceria da Prefeitura de Manaus e o Governo do Amazonas, que vem promovendo novos investimentos em infraestrutura na Capital do Estado; e também sobre a proposta de mudança no Plano Diretor da cidade, que pode impedir a instalação dos novos medidores da empresa Amazonas Energia.

*Com informações da assessoria

