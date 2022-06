Capacitação prepara micro e pequenos empresários de Manaus

Manaus (AM) – A OSC Valendo Economia Criativa promove nos dias 18 e 19 de junho o Curso de Prática em Licitações, que será ministrado pela Jurídico Expert Cursos e Treinamentos na sede do Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA-AM), localizado na rua Apurina, 71, bairro Praça 14 de janeiro.



A capacitação é voltada à democratização e acesso de micro, pequenas e médias empresas ao mercado governamental, conhecido como B2G – Business to Government.

Durante o encontro os empreendedores terão a oportunidade de aprender sobre a participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações, além das medidas necessárias para que esteja apto a vender seus produtos para o Poder Público.



Entre os temas que serão abordados na capacitação estão: pregão; abertura e noções introdutórias do procedimento licitatório; contratação direta e dispensa de inexigibilidade da licitação; modalidades e procedimentos da licitação; anulação, revogação e recursos administrativos.



O conteúdo será ministrado pelos palestrantes: Otacilio Leite, advogado e professor, com ampla experiência na assessoria de empresas, órgãos públicos e municípios na área de Licitações e Contratos Administrativos, atuando na parte consultiva e contenciosa; Inácio Guedes Borges, coordenador do CRA-AM na região metropolitana de Manaus; e Cristovam Marinho, advogado tributarista e especialista em restituição de créditos tributários.





“Serão mais de 20 horas de conteúdo relevante para quem deseja participar e vencer licitações. Vamos ensinar desde o básico até o mais avançado, com exemplos práticos, para que os participantes possam aprender sobre o assunto e, assim, potencializar suas vendas alcançando novos mercados. Todo o conteúdo tem como base e referência a Nova Lei nº 14.133/2021”, explica o palestrante Otacilio Leite.





A programação também oferece conteúdo para empresários que já estão inseridos no mercado, para analistas de licitação, consultores, funcionários públicos e advogados públicos e privados interessados nas atualizações da Nova Lei de Licitações.



Os participantes receberão certificado emitido pela Jurídico Expert Cursos e Treinamentos, reconhecido pelo Decreto 5.154/04 e válido em todo o Território Nacional.



Para conferir todo o conteúdo programático e realizar a inscrição, basta acessar o link: www.juridicoexpert.com/presencial.

O curso tem a duração de dois dias e o investimento de R$ 600,00, podendo ser parcelado em 12x nos cartões de crédito. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número (92) 99224-9711 .

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Operação prende PMs por ameaças e extorsão a empresários em Manaus

Profissionais da educação do AM recebem capacitação profissional

Prefeitura de Manaus alinha parceria para consultoria de micro e pequenas empresas