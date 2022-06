Laboratório de robótica é inaugurado em escola estadual de Manaus

No laboratório, os alunos poderão experimentar as mais diversas áreas do conhecimento

Manaus (AM)- O governador Wilson Lima entregou, neste sábado (11), um Espaço Maker no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Professora Cinthia Regia, localizado no bairro Nova Vitória, na zona Norte de Manaus.

Este é o 12º laboratório de robótica entregue para equipar as escolas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Ao todo, 100 escolas serão contempladas até o final de 2022.

“Isso daqui é um espaço que coloca o aluno do estado em outro patamar. Porque aqui o aluno tem acesso a tecnologia de ponta. É programação de computador. Ele tem acesso, por exemplo, à tecnologia 3D, a uma impressora 3D. É coisa que você não encontra em qualquer lugar. Eu me sinto muito feliz por esse momento em que a educação do Estado encontra-se em outro patamar. E a gente consegue colocar o aluno em contato com a modernidade, com a tecnologia que está no mercado”, destacou o governador Wilson Lima.

O Espaço Maker é o local onde são feitas as práticas do projeto Fazer Para Aprender, iniciativa que integra o programa Educa+Amazonas, lançado em 2021. O espaço está equipado com materiais de tecnologia e inovação para que os estudantes possam pôr em prática os conhecimentos teóricos aprendidos em sala de aula.

No laboratório, os alunos poderão experimentar as mais diversas áreas do conhecimento, pois o espaço contará com recursos para a elaboração de estações de robótica e eletrônica, carpintaria, corte e montagem, impressão 3D, pesquisa e leitura, realidade virtual e aumentada e projeção midiática.

Novo Ensino Médio

Com o Espaço Maker, os estudantes da rede pública estadual irão desenvolver metodologias ativas de aprendizagem em ambientes multi-instrucionais, o que será um diferencial na formação dos estudantes. A prática está incluída no Novo Ensino Médio (NEM), que está sendo implantado na rede pública de ensino.

Além das estações, o projeto ainda contempla material didático e paradidático impresso, plataforma digital de acesso aos recursos midiáticos e formação docente.

Unidades da rede estadual contempladas com Espaços Makers

Manaus

· EETI Maria Arminda

· Ceti João dos Santos Braga

· Ceti Dariana Correa Lopes

· Ceti Cinthia Regia

Interior

· Ceti Hélio Bessa – Tefé

· Ceti Maria Izabel Desterro – Iranduba

· Ceti José de Araújo Rodrigues – Codajás

· Ceti Tarcila Prado de Negreiros Mendes – Humaitá

· Ceti Escola Estadual Maria Curtarelli Lira – Apuí

· Ceti Washington Régis – Manacapuru

· Ceti Professor Aristélio Sabino – Benjamin Constant

· Ceti Professora Maria Adelaide Marinho Hortência – Careiro Castanho

*Com informações da assessoria

FOTOS: Tácio Melo/Secom

Edição Web: Bruna Oliveira

