Editora da UEA lança livros na ‘Quarta Literária’ do Casarão de Idéias

Manaus (AM) – A Editora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lançará 12 livros da Coleção Multiáreas. Os lançamentos vão integrar o projeto “Quarta Literária”, do Casarão de Idéias, e acontecem nos dias 15, 22, 29 de junho e 6 de julho, das 19h às 21h, no auditório do Casarão de Idéias, localizado na rua Barroso, 279, Centro.

Nos eventos, os autores/organizadores falarão um pouco sobre as obras e responderão perguntas da plateia. Além disso, haverá sessão de autógrafos.

Confira a programação de lançamentos com as obras e respectivos autores:

Quarta, dia 15

• “As crianças perambulantes-trabalhadoras, trabalhadoras-perambulantes nas feiras de Manaus: um olhar a partir da Sociologia da infância”, de Evelyn Lauria

• “Princípios básicos de meteorologia dinâmica”, organizado por José Augusto Paixão

• “A imprensa operária no Amazonas (1891-1920): algumas dimensões”, de Luciano E. Teles

• “Divulgação Científica: teorias e práticas para o ensino de ciências no Amazonas”, organizado por Carolina Brandão Gonçalves, Cíntia Emanuelly Ramos Magalhães e Cleusa Suzana Oliveira de Araújo

Dia 22 de junho

• “A teoria geopolítica dos sistemas geográficos travassianos no eixo de integração e desenvolvimento Manaus-Caribe”, de Wendell Teles de Lima, Marcelo Lacortt, Sebastião Perez Souza, Zequias Ribeiro Montalvam Filho, Francilene dos Santos Cruz, Artemízia Rodrigues Sabino, Rita Dácio Falcão, Raimundo Mendes Souza, Cleuter Tenazor Tananta, Rocilange Salles Cabral, Adriana das Neves de Queiroz e Iatiçara Oliveira da Silva

• “Ensino de matemática por meio de práticas computacionais e lúdicas”, organizado por Neide Ferreira Alves e Geraldine Silveira Lima

Dia 29 de junho

• “Ritual de passagem: das terras indígenas às áreas urbanas dos Sateré-Mawé”, de Joelma Monteiro de Carvalho

• “Olhares sobre o Ensino de Arte em Manaus e região”, organizado por Caroline Caregnato

• “Tecendo reflexões sobre a educação no contexto amazônico”, organizado por Lucinete Gadelha da Costa

Dia 6 de julho

• “A prova no processo coletivo ambiental e o novo CPC”, de Renata Abrahão

• “Múltiplos olhares sobre a educação e o ensino”, organizado por Mauro Gomes da Costa

“O mundo-texto arqueológico amazônico: do Inferno verde ao Novo El Dorado”, de Tatiana Pedrosa

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Escritor Luiz Lauschner lança obra ‘Morrer não é Preciso’ em Manaus

Jornalista Sérgio Adeodato lança livro nesta terça (17) em Manaus

Veja como livros infantis contribuem para a educação das crianças