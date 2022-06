Wilson Lima defende oportunidades de trabalho na região do rio Manicoré

Manicoré (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), afirmou, durante evento na última semana, que irá “até as últimas consequências” para impedir a criação de reserva de desenvolvimento sustentável (RDS) na região do Rio Manicoré.

O gestor lembrou ao público, que é filho de garimpeiro, e que os avós deixaram o Nordeste para se estabelecer na Amazônia em busca de oportunidades de trabalho.

“Quem está aqui em Manicoré só quer ter a condição de trabalhar e sustentar sua família. Por isso, meus amigos, tem uma situação que eu faço questão de esclarecer aqui e que está acontecendo lá no Rio Manicoré. Tem gente dizendo, levantando a ideia, de que será criada uma reserva ali. Esqueça, porque não há a menor possibilidade de acontecer. Eu vou lutar contra quem quiser fazer isso. Eu vou até as últimas consequências”, disse o governador.

A área, localizada no centro-oeste de Manicoré, tem mais de 392 mil hectares e engloba 15 comunidades, que totalizam uma população de 4 mil pessoas, segundo a ONG WWF.

No evento, Wilson também destacou o convênio com a prefeitura de Manicoré para obras futuras e outras que já estão em andamento.

“O que a gente tem que fazer é olhar para frente e fazer parcerias, como a que nós fizemos com a Prefeitura para pavimentar as ruas de Manicoré. A gente tem dificuldade nesse período por conta da chuva – e acabou de cair uma chuva forte – mas as máquinas estão nas ruas. Quando saí o sol o pessoal começa a trabalhar, e a gente está torcendo, pedindo a Deus que ele mande pelo menos uns dois dias desses de sol para que a gente possa pavimentar todas as ruas de Manicoré”, apontou o governador, em visita ao município.

As obras de recuperação e drenagem das vias estão previstas para 30 ruas nos bairros Centro, Mazarello II e Conjunto Newton Cabral, somando cerca de 9,1 quilômetros de ruas da cidade. O investimento dessa obra é de R$ 10.343.837,22, sendo R$ 10.033.522,10 oriundos do Estado e R$ 310.315,12 de contrapartida da prefeitura.

Também já foram iniciadas as obras de terraplanagem, pavimentação e drenagem de vias no bairro 11 de Maio.

A execução se dará em 14 ruas, chegando a 5,3 quilômetros de vias que receberão os serviços. O investimento é de R$ 7.326.047,94, sendo R$ 6 milhões oriundos do Estado e R$ 1,3 milhão de contrapartida da prefeitura.

Ao todo, os investimentos em infraestrutura no município já somam mais de R$ 28,4 milhões, entre obras em execução e concluídas.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Wilson Lima destina R$ 28 milhões para novas obras em Parintins

Wilson Lima anuncia o investimento de mais de R$ 20 milhões para infraestrutura em Lábrea

‘Triste desfecho’, diz governador Wilson Lima sobre fim das buscas por indigenista e jornalista