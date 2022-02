“Alívio e motivação”, diz aluna sobre volta às aulas com Passe Livre Estudantil

Manaus (AM) – “O benefício é um alívio e uma motivação, até porque agora eu posso vir à escola sem me preocupar com a passagem de ônibus”. É assim que a estudante Natália Karolina, de 17 anos, da Escola Estadual Ruy Araújo, localizada na zona Sul de Manaus.

O benefício do Passe Livre Estudantil está disponível desde segunda-feira (14) aos alunos da rede estadual de ensino.

“Moro no bairro Alfredo Nascimento e gastava R$ 20 todos os dias para vir à escola, logo percebo como a gratuidade do passe estudantil é importante para os alunos que precisam do transporte coletivo”, enfatiza.

O público beneficiado pelo programa são estudantes que residem a mais de um quilômetro de distância das unidades de ensino e, por isso, precisam usar ônibus para ir à escola.

O estudante Pedro Felipe Bahia destaca a importância de desfrutar de um momento único para as famílias manauaras.

“Nesse primeiro dia de aula, o passe livre veio como uma benção na vida dos estudantes. Com certeza esse auxílio evitará que muitos alunos deixem de vir para a escola, durante esse ano letivo”, pontua o estudante.

Resultado da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus, o benefício alcança 470 mil estudantes da Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio das redes públicas estadual e municipal de ensino.

Cadastro

Para facilitar a concessão do benefício, as escolas estaduais encaminharam a lista dos alunos enquadrados no perfil do programa para o cadastro no sistema Passa Fácil 2022, da Prefeitura.

Os estudantes podem consultar, por meio do CPF, se está contemplado. O site é o estudantes.manaus.am.gov.br.

O cadastro dos estudantes é automático, mediante cruzamento de dados das matrículas na rede estadual com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Porém, é importante que o aluno esteja regularmente matriculado e com os dados atualizados na escola em que iniciou o ano letivo.

Caso o estudante não tenha cadastro junto ao Sinetram, ele deve solicitar a emissão do cartão Passa Fácil. O agendamento ocorre por meio do site: www.sinetram.com.br ou pelo Aplicativo Cadê Meu Ônibus.

Para retirar o cartão, basta se dirigir ao posto selecionado, portando documento de identidade ou certidão de nascimento.

Nos casos de menores de 18 anos, é necessário estar acompanhado de um responsável.

Como vai funcionar

Serão fornecidas até 44 passagens mensais, não cumulativas, proporcionais ao número de dias letivos de presença exigida nas instituições de ensino.

A escola frequentada pelo estudante deve se localizar dentro do município de Manaus, sendo que a distância entre os endereços da escola e da residência do estudante não poderá ser inferior a 1 quilômetro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Passe Livre garante transporte gratuito a todos os estudantes da rede pública

Passe Livre no ônibus para alunos da rede pública inicia nesta segunda-feira (14)

Estudantes do AM serão cadastrados automaticamente no Passe Livre