Brasil – A Polícia Federal (PF) confirmou que os restos mortais encontrados na Amazônia são do jornalista inglês Dom Phillips. A perícia foi feita nesta sexta-feira (17) pelo Instituto Nacional de Criminalística de Brasília. A identificação dos restos mortais do indigenista Bruno Araújo Pereira devem ser confirmados ainda nesta sexta.

“A confirmação foi feita com base no exame de Odontologia Legal combinado com a Antropologia Forense. Encontram-se em curso os trabalhos para completa identificação dos remanescentes para a compreensão das causas das mortes, assim como para indicação da dinâmica do crime e ocultação dos corpos”, destacou a PF.

Os restos mortais que seriam do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips chegaram a Brasília na noite desta quinta-feira (16). Os corpos foram encontrados na tarde de quarta-feira (15) após Amarildo da Costa, o ‘Pelado’, primeiro preso por envolvimento no desaparecimento da dupla, levar as equipes até o local onde os corpos foram enterrados, a cerca de 3,1 quilômetros da região onde ocorreu o crime. A dupla desapareceu no último dia 5, no Vale do Javari, no Amazonas.

As buscas pelo indigenista e pelo jornalista inglês foram resultado de uma força-tarefa entre Polícia Federal, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Polícias Civil e Militar e Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. São aproximadamente 250 servidores públicos, duas aeronaves, três drones, 16 embarcações e 20 viaturas.

As equipes de busca relataram dificuldades em virtude das características do local onde a dupla desapareceu. “A área conta com vários braços, acessos, furos e desvios nas margens dos rios, sem contar na longa distância até o município de Atalaia do Norte”, diz a polícia federal.

