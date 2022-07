Peixeiro é assassinado com tiros na cabeça por pistoleiro em Iranduba

Iranduba (AM) – O peixeiro Magno Medeiros Cascais, 36 anos, foi morto com vários tiros na cabeça na noite de sábado (2) no bairro Alto de Nazaré, conhecido como Mutirão, no Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba, zona metropolitana de Manaus.

Bastante conhecido na localidade, o homem estava na avenida Amazonino Mendes quando foi abordado por um pistoleiro, que o atingiu com os disparos.

Após a ocorrência, Magno foi socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Compensa, na Zona Oeste. Entretanto, devido à gravidade, a vítima precisou ser transferida para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil investiga o assassinato.

