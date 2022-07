Violinista leva música para o Largo São Sebastião, escolas e hospitais de Manaus

O violonista já apresentou a sua arte em inúmeros locais de Manaus, mas permanece com apresentações no Largo São Sebastião

Manaus (AM) – Passear durante a noite no Largo São Sebastião poder se uma experiência inesquecível para os amantes de cultura. Ao fundo, o exuberante Teatro Amazonas e o músico que usa o violino para encantar turistas e moradores locais.

Há 10 anos, o violinista Vitor Camilo Medeiros, de 31 anos, ganha o sustento tocando violino e se apresenta diariamente, a partir das 19h.

A paixão pela música veio de berço. Natural de Guarulhos (SP), Vitor é uma pessoa autodidata, ou seja, aprendeu a tocar o violino de forma autônoma. O talento do violinista é fruto do aprendizado de anos e sem a realização de cursos ou faculdade. Incentivado pelo pai, ele mergulhou na música clássica, um estilo que sempre foi uma paixão do violinista.

“Desde ‘moleque’ eu sou apaixonado por música. Essa paixão é de berço, sempre costumava escutar muitos CD’s e, quando eu ia dormir, meus pais sempre colocavam música clássica para pegasse no sono. Assim surgiu a ideia de ter um violino. A ideia de trabalhar com música clássica veio em 2012. Meu pai tocava trompete na banda do Exército e sempre me incentivou, mas sempre me falou também sobre as dificuldades que todo profissional da música passa”, destacou.

Quando chegou na capital amazonense, Vitor Camilo logo se apaixonou pelo calor manauara e decidiu que esse seria o lugar em que queria viver. Entre idas e vindas apenas como turista, o violinista resolveu permanecer em solo manauara. Antes de decidir trabalhar com a música, trabalhou em loja e no Distrito Industrial de Manaus.

Foto: acervo pessoal

“Em 2009, vim para cá apenas para conhecer. Voltei em 2010 para visitar e depois voltei em 2012 para ficar. O que mais gostei em Manaus foi da beleza da cidade, o povo da capital amazonense é muito caloroso e me apaixonei pelo Teatro Amazonas. Decidi trabalhar com a música, com o meu próprio material e liberdade de horário. Dei início às apresentações no Largo e na época não tinha material de som. As músicas que tocava inicialmente, eu mesmo produzia. Apenas colocava um cartão de memória no celular, guardava o aparelho no bolso da camisa e começava a tocar para o público”, comentou.

Palco de belíssimas apresentações em seu interior e na parte externa, o Teatro Amazonas, foi escolhido propositalmente pelo musicista. O violonista já apresentou a sua arte em inúmeros locais de Manaus, mas permanece com a preferência pelo maior ponto turístico do Amazonas.

Inclusive, em 2014 recebeu autorização do Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano (Implurb) para se apresentar no Complexo da Ponta Negra, mas reafirmou o amor pelo Teatro Amazonas e se manteve fiel ao local.

Em 2016, o músico realizou o sonho de se apresentar no palco do Teatro Amazonas. A realização do sonho foi possível em decorrência de uma matéria jornalística em que foi solicitada uma pauta para que o autorizassem a apresentação do artista no local.

“Desde quando comecei a tocar na frente do Teatro Amazonas, sempre tive a vontade de tocar dentro desse magnífico local, mas nunca houve a oportunidade. Foi uma experiência incrível e muito significativa. O Teatro Amazonas me inspira a continuar na música”, destacou.

Além de tocar em frente ao ponto turístico, o violinista Vitor Camilo também se apresenta em eventos comemorativos, corporativos, empresariais. Durante a sua trajetória, Camilo realizou concertos no Centro Cultural Palácio da Justiça, na Câmara Municipal de Manaus, na Procuradoria-Geral do Estado e no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

Foto: acervo pessoal

Música clássica nas escolas

Em alusão ao Setembro Amarelo, Vitor Camilo resolveu levar música clássica para as instituições escolares. Ele mostra as influências e o significado que a música pode ter na vida de cada pessoa com problemas, como a depressão.

Conforme uma pesquisa realizada em uma escola de educação infantil, no município de Arroio Grande (RS), a música é importante para a integração das crianças na vida escolar e pode-se afirmar que a música na escola estimula o bom convívio social, a harmonia, o desenvolvimento da fala, da respiração, da autoestima e do próprio desenvolvimento cognitivo da criança.

Foto: acervo pessoal Foto: acervo pessoal

“A escola é um lugar para aprender, mas às vezes o jovem fica tão atordoado com o dia a dia. É essencial para ele ouvir uma música, uma palavra amiga ou uma mensagem positiva, já modifica a vida de uma pessoa. Estava pensando em formas de transmitir o que eu sei para essas crianças e foi criando esse projeto que consegui encontrar a melhor maneira”, destacou.

O músico já passou por instituições de ensino nos bairros Cidade Nova, Monte das Oliveiras, Japiim, Petrópolis, Educandos, Amazonino Mendes e Campos Sales.

Musicoterapia

A musicoterapia tem o objetivo de exercer função terapêutica dentro do ambiente hospitalar, contribuindo para o aumento da qualidade de vida de pacientes e da equipe de servidores. Os benefícios da musicoterapia não se limitam ao paciente e também fazem a diferença para parentes e equipe médica.

Com o intuito de promover uma ação humanizada em um ambiente hospitalar, o violinista foi convidado para realizar um recital de música clássica para pacientes, acompanhantes de pacientes e servidores da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). Segundo Vitor Camilo, é dever do musicista levar a sensibilidade da arte para as pessoas que estão em situação hospitalar.

Foto: Laís Pompeu/FCecon

“A Fundação Cecon se interessou pelo meu projeto de levar a música clássica para a escola e solicitou que eu fizesse essa apresentação no ambulatório e desde lá venho fazendo essas ações sociais com eles, que são de suma importância por trazer um acalento para os pacientes, acompanhantes e servidores da Fundação”, disse.



Desde 2002, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) recomenda a musicoterapia como coadjuvante no tratamento da doença. O uso da música como terapia complementar é uma estratégia ou uma intervenção de cuidado, frente à complexidade de todo o processo de cuidar de crianças e adolescentes com câncer.



Além de descontrair o ambiente das salas de quimioterapia, a música também alivia a ansiedade dos pacientes e de seus familiares, aumenta a sensação de bem-estar e diminui a dor.

Para quem quiser ajudar o violinista Vitor Camilo Medeiros a dar sequência aos projetos, que são sem financiamento, ou entrar em contato para a contratação em algum evento, pode entrar em contato pelo (92) 8263-9925 ou pelo Instagram: @ohs_violinista.

Confira alguns vídeos:

Vídeo: acervo pessoal

Vídeo: Fernanda Lopes

Edição Web e pauta: Bruna Oliveira

Leia mais:

Escola de Artes da Ufam está com inscrições abertas até quinta-feira (7)

Escola abre vagas para cursos de teatro, cinema, canto, dança e jazz

“Sujeito Oculto” e “Meu AmigãoZão” estreiam no Cine Casarão