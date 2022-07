PSG anuncia a saída do treinador Maurício Pochettino

Chegou ao fim a trajetória de Maurício Pochettino como treinador do Paris Saint-Germain. O clube francês anunciou nesta terça-feira (5), através de suas redes sociais, que o argentino não é mais o técnico da equipe.

No comunicado, o PSG agradeceu Pochettino e sua equipe pelo trabalho e desejou o melhor para o futuro dele.

A saída do argentino era esperada já que o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, havia declarado em entrevista ao jornal francês Le Parisien que o clube negociava com Cristophe Galtier, do Nice. O clube deve pagar uma multa rescisória para contar com Galtier, já que ele tem contrato firmado até o meio de 2024. Cristophe pode ser anunciado ainda nesta semana como novo treinador.

A troca de faz parte da reformulação planejada pelo cube parisiense, que tem como base de projeto a permanência de Kylian Mbappé. A dispensa de jogadores e a chegada de reforços também fazem parte do planejamento da equipe para esta temporada.

Pochettino foi contratado no início de 2021 para substituir o alemão Thomas Tuchel. No comando do PSG, venceu apenas um Campeonato Francês, uma Supercopa Francesa e uma Copa da França.

As duas eliminações na Champions League, uma para o Manchester City nas semifinais na temporada 2020/21 e para o Real Madrid na última temporada ainda nas oitavas de final pesaram para a saída de Maurício Pochetino. O treinador argentino também foi alvo de críticas por não conseguir fazer com que o trio Mbappé, Messi e Neymar correspondessem a expectativa.

Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino.



Le Club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022

